Politiek geëngageerde Özil tekent bij Turkse club Fenerbahçe

De Duitse voetballer Mesut Özil heeft zijn overstap van het Engelse Arsenal naar de Turkse club Fenerbahçe zondag bevestigd. Al dagen werd gespeculeerd over een transfer van de middenvelder, zondag plaatste hij een blauw en een geel (de clubkleuren van Fenerbahçe) hart op zijn Twitter. In een interview met de Turkse televisiezender NTV zei Özil dat hij „zeer trots is het shirt van Fenerbahçe te mogen gaan dragen”.

De overstap van Özil naar de Turkse club is in meerdere opzichten pikant. Als Duitser met Turkse roots maakte Özil in 2018 zelf een einde aan zijn interlandcarrière bij het Duitse nationale team. In een open brief, die onder meer in NRC verscheen, sprak hij over racisme in Duitsland en een gebrek aan respect. Hij noemde zichzelf „een Duitser als we winnen, maar een Turk als we verliezen” en vroeg zich af of zijn behandeling het gevolg was van zijn geloof.

Foto met Turkse president Erdogan

Kort voor het WK in Rusland in 2018 raakte Özil in opspraak omdat hij zich had laten fotograferen met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Die laatste was ook getuige van Özil op zijn bruiloft in Istanbul. De foto met Erdogan kwam de voetballer in Duitsland op veel kritiek te staan. Tijdens het WK presteerde Die Mannschaft teleurstellend waardoor Özil nog meer onder een vergrootglas kwam te liggen.

Ook bij het Engelse Arsenal, waar hij sinds 2013 speelde, ging het dit jaar mis door redenen buiten het veld. In december 2019 bemoeide de voetballer zich via Twitter met de Chinese behandeling van Oeigoeren, een minderheid in het westen van China. Arsenal distantieerde zich openlijk van de uitlatingen van hun speler, om te voorkomen dat het de naam van de club in China zou beschadigen. Özil bestaat in China sinds zijn uitlatingen niet meer, wie zijn naam op zoekt krijgt een foutmelding.

Özil speelde op 7 maart vorig jaar voor het laatst een officieel duel voor Arsenal, sindsdien bleef het bij trainingen. Via Twitter bleef hij - met commentaar - betrokken bij de wedstrijden van zijn club. Hij zou in Londen goed zijn geweest voor een weeksalaris van 390.000 euro.