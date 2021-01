Ook Jutta Leerdam en Thomas Krol winnen schaatsgoud

Schaatsster Jutta Leerdam heeft zondag in Thialf de Europese titel op de sprintvierkamp gewonnen. Ook Thomas Krol kroonde zich tot EK-winnaar. Eerder op de dag zegevierden de Nederlanders Antoinette de Jong en Patrick Roest al bij het EK allround.

Na een moeizaam verlopen zaterdag was de 22-jarige Leerdam zondag een stuk overtuigender. Zij stelde de eindzege veilig op de laatste 1.000 meter. Eerder werd Leerdam al kampioen op die afstand bij de WK afstanden en ook nu bleek ze ongenaakbaar voor concurrenten Angelina Golikova en Femke Kok. Leerdam reed in de voorlaatste rit een tijd van 1,14,00 minuten. Golikova (1,15,66) en Kok (1,15,12), de nummers twee en drie van het algemeen klassement, kwamen daar niet meer bij in de buurt.

Vier keer goud

Na Leerdam, De Jong en Roest kroonde Thomas Krol zich zondagmiddag tot vierde Nederlandse EK-winnaar. De 28-jarige schaatser van Jumbo-Visma troefde zijn ploeggenoot Hein Otterspeer over vier afstanden af. De Duitser Joel Dufter pakte het brons.

Voor Krol betekende het zijn eerste EK-titel. Hij won twee keer de 1.000 meter en hield op de 500 meter de schade beperkt. „Dit geeft echt heel veel voldoening”, zei de 28-jarige Krol tegen de NOS.