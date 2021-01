Miljoenen zingen thuis mee met de Vrienden van Amstel

Terwijl het festival Noorderslag in januari de nieuwste talenten en eigenzinnigste projecten in de Nederlandse (indie) popmuziek brengt, presenteert de mainstream Nederpop zich elk jaar, en vaak gelijktijdig, bij de Vrienden van Amstel (VVA) in Ahoy, Rotterdam. Het is een uiterst populair, van bier doordrenkt muziekfestijn, dat van meezingers in de kroeg (1998) uitgroeide tot een van de grootste meerdaagse muziekevents. In januari 2020 waren er 12 shows achter elkaar met 160.000 bezoekers.

Maar in een lockdown valt er niets samen in Ahoy mee te brullen. Twintig gesnelteste Nederlandse artiesten – onder wie Nick & Simon, Typhoon, Diggy Dex, Suzan & Freek, VanVelzen, Maan, Kraantje Pappie, Duncan Laurence en Paul de Leeuw – besloten de leegte zaterdagavond op te vullen met een twee uur durende concertstream. Daarvoor was nog meer animo dan verwacht: 750.000 gratis toegangskaartjes vlogen weg. Uiteindelijk keken 1,7 miljoen mensen in hun huiskamers mee, schat bierbrouwer Amstel, zo’n 2 a 3 mensen per huishouden. Uitzonderlijk veel voor een Nederlands streamconcert. Dua Lipa’s betaalde concert, kaartjes kostten 15 euro, werd in november wereldwijd door ruim 5 miljoen mensen bekeken.

De kroegsfeer op het podium van een leeg Ahoy kwam goed over. Deze 23ste editie van Vrienden van Amstel benadrukte een vrolijk verbondenheid op enigszins gepaste afstand. Roel van Velzen en Paul de Munnik speelden op twee langgerekte barpiano’s, die voor de andere zangers als een toog fungeerde. Terwijl komiek en nu barkeeper Jochem Myer met een lange serveerstok bier en bitterballen aanreikte, werd om de beurt elkaars liedjes gezongen. Een doeltreffend succeselement, net zoals bij hitprogramma Beste Zangers.

Het lied ‘Als ik je weer zie’ van Paul de Munnik, Thomas Acda, Maan en Typhoon paste bij de tijd. En ook veel andere liedjes waren tekstueel aangepast op het coronajaar en de eenzaamheid. Zoals Guus Meeuwis die met Diggy Dex Doe Maars ‘Doris Day’ brachten: „Hee, er is een stream op je tv, die helpt je zo uit de puree.” Of, de echt wel treffende zelfspot van Roel van Velzen over zijn geringe lengte in ‘Ik Wou Dat Ik Jou Was’: iedereen mag balen van anderhalve meter, maar hij leeft er al veertig jaar mee.

Sfeerbeeld. Foto BEN HOUDIJK

Is de productie (decor, licht) van VVA normaal gesproken groots en technisch ingenieus, nu bleef het sober. Alleen Dinand Woesthoff maakte met Willeke Alberti een uitstapje naar de lege zaal voor wankele uitvoering van ‘Telkens Weer’. De pianoversie van Typhoons ‘Alles is Gezegend’ werd met Snelle en Diggy Dex juist een lichtpunt.

Vreugdevol als koeien op een eerste lentedag waren artiesten vooral blij weer eens op te treden, al waren het rommelige optredens. Artiesten schoten in de lach, zette verkeerd in of laat in, „oja, ik moet nu hè”. Steeds meer ging het lijken op een schoolfeest met malle dansjes op de korte pompende mix van dj Armin van Buuren. Maar zo was het vast thuis ook. Meeuwis en Dex sloten gebroederlijk af met hun terugbliklied ‘Volgend Jaar’: „We moeten door, met het hoofd omhoog.”

Pop Vrienden van Amstel Live streamconcert. Vanuit Ahoy. Bekeken: 16/1. ●●●●●