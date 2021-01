Thomas Krol had deze Europese sprinttitel zelf nooit verwacht

Met hartgrondig vloeken reageerde Thomas Krol zaterdag op de val van zijn ploeggenoot Kai Verbij op de 500 meter. Compassie met de titelverdediger in plaats van vreugde over zijn gestegen kansen voor een Europese sprinttitel. Niet in de tunnel vanuit het middenterrein van Thialf, waar hij de beelden van de duikeling van Verbij zag, maar een uur later – na zijn explosie op de 1.000 meter – besefte Krol dat hij opeens de favoriet was. Een dag later was hij Europees kampioen. Daar had-ie écht geen rekening mee gehouden.

Een bonus, zo ervoer Krol zijn deelname aan het EK sprint, waarom zou hij dan de illusie hebben om het toernooi te winnen? Hij is een specialist op de 1.000 en 1.500 meter, niet op de vierkamp. Op ‘zijn’ afstanden wil hij over een maand wereldkampioen worden. Het EK sprint, waarvoor hij zich na een felle strijd met ploeggenoot Dai Dai N’tab net kwalificeerde, zag de uit Deventer afkomstige schaatser als een gelegenheid om extra wedstrijdritme op te doen in dit gemankeerde wedstrijdseizoen.

„Een sprinttoernooi is geen hobby van me, maar op een goede dag zou ik leuk kunnen meedoen”, zei hij over zijn houding. Heel misschien, als alles zou meezitten een podiumplaats, meer perspectief zag Krol niet. De hoofdprijs zou, bij afwezigheid van de Russische heerser op de sprint Pavel Koelizjnikov, een strijd worden tussen zijn teamgenoten Kai Verbij en Hein Otterspeer, veronderstelde hij. En Krol gunde beiden de titel; goeie gozers, fijne collega’s, zo liggen de verhoudingen in de Jumbo-schaatsploeg. Krol aast op scalpen bij de WK afstanden, daar heeft hij alles op gericht.

Mokerslag

Maar dan rijdt hij op zaterdag voor de tweede keer in zijn schaatsleven een 500 meter onder de 35 seconden (34,90), waarna hij op de 1.000 meter „een mokerslag” uitdeelde. Met andere woorden, daar legde Krol de basis voor zijn verrassende machtsgreep. De tweede dag was voor hem als de nummer één van het klassement een nieuwe mentale ervaring, maar hij hield het hoofd koel, zelfs nadat hij op de 1.000 meter onderweg met een braam aan zijn schaats was geconfronteerd. In zijn hoofd spookte vanaf dat moment maar één gedachte: geen risico’s nemen en overeind blijven.

De gemoedstoestand van Verbij was afgelopen weekeinde omgekeerd evenredig aan die van Krol. Een hakkelend begin van zijn eerste 500 meter leidde tot een val, waardoor hij na 100 meter op zijn buik over de finish gleed, een ronde te vroeg in die voor schaatsers verdoemde houding.

Van teleurstelling veranderde Verbij’s hoofd in een druipsteengrot. Hij wist even niet waar hij het zoeken moest, gleed in trance naar de rand van de baan om in zijn verdriet te kunnen verzinken. Tot hij plotseling besefte dat-ie de rit moest uitrijden om in het toernooi te blijven.

Na anderhalve minuut passeerde Verbij verticaal de finish, om er een uur later een tijd van 1.08,17 op de 1.000 meter uit te persen. Goed voor een tweede plaats, maar gelukkig werd Verbij er niet van. Het weekeinde, dat hem de derde Europese sprinttitel op rij had moeten brengen, was verpest. En goed ook.

Die gemoedstoestand veranderde zondag zelfs na zijn zege op de tweede 500 meter amper. Maar een beetje blij was Verbij wel met 34,58 seconden, zijn snelste tijd ooit in Thialf. „Heb ik nog iets positiefs om op terug te kijken”, vatte hij het weekeinde een tikje cynisch samen.

Zijn uithaal van zondag op de 500 meter, die hij won in veruit de snelste tijd van het deelnemersveld, kon Verbij’s frustratie niet verdrijven. Hij zag het vooral als een bevestiging van zijn goede vorm, waarnaar hij zo lang op zoek is geweest.

Zijn overgang van team Reggeborgh en trainer Gerard van Velde naar Jumbo-Visma onder leiding van de wetenschappelijk ingestelde coach Jac Orie verteerde hij aanvankelijk slecht. Pas na de zomer was Verbij gewend aan de nieuwe aanpak en keerde zijn goede gevoel terug. Uitgerekend op de dag dat hij zijn herwonnen zelfvertrouwen in prijzen had willen omzetten, viel hij ondersteboven. Dat deed pijn, véél pijn.

Progressie

Dat Krol zijn overwinning deels aan een fortuinlijke samenloop van omstandigheden toeschrijft, doet Verbij glimlachen. Hij gelooft het niet. Omdat hij hem dagelijks meemaakt tijdens trainingen en weet hoezeer zijn opvolger progressie heeft gemaakt op de sprint. „Hij kan meer dan hij wil doen geloven. Thomas is er goed in om zich in te dekken”, zegt Verbij. ,,Als je de 500 meter in de 34 seconden kunt rijden, kun je echt een goede vierkamp rijden. Als ik niet was gevallen, had ik een goede kans op mijn derde titel gemaakt, maar Thomas is op dit moment gewoon de sterkste.”

De dominantie van team-Nederland in het algemeen en team-Jumbo in het bijzonder werd bij het sprinttoernooi onderstreept met de tweede plaats voor Hein Otterspeer. Hij ontving het zilver met gemengde gevoelens. Enerzijds koesterde de Nederlands kampioen zijn internationale podiumplaats na daar vijf jaar van te zijn verdreven geweest, anderzijds behoort Otterspeer in goeden doen niet van Krol te verliezen. Maar het was niet echt zijn weekeinde, concludeerde Otterspeer.

De oorzaak school volgens hem deels in de kwaliteit van de ijsvloer in Thialf. Een gedeelde titelstrijd met allrounders leidde tot iets harder ijs dan de sprinters lief is. Een brossere ondergrond betekent meer grip, dus meer snelheid. Hij klaagde niet, maar mopperde wel. Zo’n gevoel dus.

Antoinette de Jong blijft stayer Irene Schouten voor Antoinette de Jong heeft haar Europese allroundtitel geprolongeerd. De 25-jarige schaatsster van Jumbo-Visma bleef op de afsluitende vijf kilometer in de buurt van stayer Irene Schouten, die in het eindklassement tweede werd, voor de Tsjechische Martina Sablikova (33). Schouten won zaterdag de 3.000 meter met een voorsprong van ruim vier seconden op De Jong. Maar De Jong sloeg zondag toe op de 1.500 meter, die zij won in 1.54,83. Daarmee was zij ruim twee seconden sneller dan debutante Schouten (28) en kon een tweede EK-titel haar bijna niet meer ontgaan.

Eerste Europese allroundtitel voor Patrick Roest Patrick Roest won al drie wereldtitels, maar werd voor het eerst Europees kampioen allround. De 25-jarige schaatser was veel sterker dan Marcel Bosker en de Noor Sverre Lunde Pedersen. Roest, opvolger van de afwezige Sven Kramer, won de 1.500 en 5.000 meter en eindigde op de 500 meter als tweede. Op de tien kilometer hoefde hij niet voluit te gaan en reed hij de derde tijd. Op de langste afstand was de 23-jarige Bosker ruim zeven seconden sneller dan Pedersen (28). Hij eindigde in het eindklassement met miniem verschil voor de Noor: 0,022 punt.