Kelderman en teamgenoten gewond geraakt bij aanrijding trainingsrit

De Nederlandse wielrenner Wilco Kelderman is zaterdag bij een trainingsrit in Italië met zijn nieuwe ploeg BORA-hansgrohe gewond geraakt. Een deel van groep waarin hij fietste, werd aangereden door een auto. De 29-jarige topcoureur uit Amersfoort moest net als zijn Duitse teamgenoten Rüdiger Selig en Andreas Schillinger overgebracht worden naar het ziekenhuis en heeft in ieder geval een hersenschudding opgelopen, meldt zijn ploeg in een korte verklaring op Twitter. Daarin wordt tevens gemeld dat alle renners bij bewustzijn zijn gebleven.

Naast de drie zijn nog zeker vier teamgenoten aangereden. Zij zijn ervan afgekomen met lichte verwondingen. Een andere Nederlander die onderdeel uitmaakt van de ploeg, de 22-jarige Ide Schelling uit Den Haag, spreekt op sociale media van een „enorme crash” waarbij alle renners uit de groep zijn gevallen. „Ik hoop dat het goed gaat met iedereen. Ik heb een beschermengeltje op mijn schouder, want ik was een van de weinige renners die had besloten om niet mee te gaan voor een extra half uur.”

Kelderman maakte begin september bekend dat hij de overstap zou maken van Sunweb naar BORA-hansgrohe, de ploeg van onder anderen drievoudig wereldkampioen Peter Sagan. De Nederlander fietste sinds 2017 voor Sunweb, dat dit jaar verder gaat onder de naam Team-DSM. Keldermans wielercarrière wordt de laatste jaren geplaagd door valpartijen en zware blessures. Afgelopen jaar boekte hij zijn beste resultaat door als derde te eindigen in de Ronde van Italië. Kelderman start in juni als kopman van BORA-hansgrohe in de Ronde van Frankrijk.