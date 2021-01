Gadgetbeurs CES verruilt Las Vegas voor cyberspace

Ze noemen het de CES-griep, ofwel: de Vegas Flu. Het is de bijnaam voor de onschuldige verkoudheid die veel bezoekers van ’s werelds grootste elektronicabeurs traditioneel oplopen, als ze begin januari een week lang op elkaar gepakt zitten in Las Vegas.

De Consumer Electronics Shows wordt al sinds de jaren zestig georganiseerd. Achteraf gezien was de editie van 2020, kort na de corona-uitbraak in Wuhan, risicovoller dan ooit. Er schuifelden toen 170.000 bezoekers uit tientallen landen – veel uit China - door uitpuilende gangpaden, die onderweg de tentoongestelde gadgets bepotelden en iedereen de handen schudden. Er werd geniest, gehoest en gelachen.

Dit jaar gaat de grootste gadgetshow ter wereld logischerwijs niet door. Althans: het fysieke evenement in Las Vegas is afgelast. In plaats daarvan vond deze week de eerste digitale editie van de CES plaats. Volledig online, zoals bijna elk congres in het afgelopen jaar.

Na zo’n vijftien keer de ‘echte’ CES bezocht te hebben, zijn de voordelen van de digitale variant overduidelijk: niet langer met z’n allen in een vliegtuig naar een overvolle stad waar de hotelprijzen vertienvoudigen tijdens de beursweek. Geen Vegas Flu of erger. Geen hectiek, geen jetlag, geen spierpijn van het sjokken door enorme hallen.

Wat ontbrak: echte gesprekken, netwerken, toevallige ontmoetingen, met je eigen ogen producten bekijken en uitproberen. Het is onmogelijk een goede indruk te krijgen van nieuwe schermtechnologieën. En op afstand is het nog lastiger om onderscheid te maken tussen aangekondigde producten die daadwerkelijk op de markt komen en vaporware - gadgets die niet verder komen dan een persbericht of prototype.

Anderzijds is de digitale beurs veel efficiënter dan de fysieke variant. Je kunt presentaties en conferentiesessies in je eigen tempo terugkijken. Snel doorspoelen als het saai wordt – veel presentaties zijn veredelde reclamepraatjes - en even pauzeren indien nodig. Er is geen noodzaak meer om je van de ene naar de andere bijeenkomst te wurmen door een mensenmassa.

De CES mag dan officieel afgelopen zijn, al het conferentiemateriaal is nog tot half februari beschikbaar. Dat vermindert het gevoel van momentum, maar ook de gejaagdheid van CES.

De online variant biedt zo veel logistieke voordelen dat het onwaarschijnlijk is dat de grootste gadgetbeurs ooit nog naar het oude normaal gaat. De afgelopen jaren namen de bezoekersaantallen al enigszins af. Een hybride versie – met online toegang als uitbreiding of alternatief voor een fysiek bezoek – zou in de toekomst meer publiek op kunnen leveren.

Pandemie als duwtje in de rug

En wat heeft 2021 in petto op technologiegebied? Vaak oogt CES als een bonte stoet gadgets, nu is het thema serieuzer. Voor de bedrijven op CES is het ‘nieuwe normaal’ een nieuwe afzetmarkt. Meer thuisentertainment, grotere tv’s en meer gaming- en videodiensten liggen voor de hand op een beurs als deze.

De pandemie gaf ook veel sluimerende technologieën een duwtje in de rug: videobellen, online winkelen en bezorgdiensten, digitaal onderwijs en elektronische zorg zijn massaal omarmd. Veel fabrikanten en ontwikkelaars spelen in op thuis werken, studeren en sporten. Opeens is de behoefte aan goede e-learningsoftware concreet en lijkt de upgrade van het wifinetwerk dringender.

Maar vooral de aandacht voor gezondheid en hygiëne levert een hausse aan nieuwe gadgets en software op. Luchtzuiveraars, hightech mondmaskers, maar ook slimme kluisjes waarmee je veilig voedsel kunt afhalen bij een restaurant.

Philips legt de nadruk op het snel toegankelijk maken van patiëntendata: zeer relevant op dit moment. In hetzelfde genre: sensoren die corona-achtige symptomen traceren en gezondheidspaspoorten die aantonen dat je gevaccineerd of getest bent. Onmisbaar voor evenementen en massale bijeenkomsten, zoals ook CES.