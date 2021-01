Dodental aardbeving Indonesië opgelopen tot zeker 62

Het dodental van de zware aardbeving die vrijdag plaatsvond op het Indonesische eiland Sulawesi is zondag opgelopen tot 62. Reddingswerkers zijn in de hoofdstad Mamuju van West-Sulawesi nog altijd hard op zoek naar overlevenden. De autoriteiten verwachten dat het dodenaantal nog verder zal oplopen, meldt rampenbestrijdingsdienst BNPB aan internationale persbureaus.

Door de beving met een kracht van 6,2 raakten ruim achthonderd mensen gewond en zijn duizenden mensen uit hun huizen gevlucht. De meeste doden vielen in Mamuju. Daar stortten onder meer een hotel, een ziekenhuis en een winkelcentrum in.

De vulkaan Semeru op Java. Foto Zabur Karuru/Antara Foto/Reuters

Ondertussen is op het Indonesische eiland Java de actieve vulkaan Semeru opnieuw uitgebarsten. De vulkaan spuwt een rookpluim van as en stoom kilometers de lucht in. Voor zover bekend is bij deze uitbarsting niemand gewond geraakt. Ook zijn er geen mensen geëvacueerd.

Indonesië bevindt zich in de zogenoemde Pacifische ‘Ring van Vuur’. Dat is een hoefijzervormig gebied rondom de Grote Oceaan met meer dan 450 vulkanen, waarvan er bijna 130 actief zijn. Indonesië wordt dan ook geregeld getroffen door aardbevingen. In 2018 trof een verwoestende aardbeving met een kracht van 7,7 en de daaropvolgende tsunami de stad Palu, in Sulawesi, waarbij duizenden mensen omkwamen. In 2004 kwamen meer dan 230.000 mensen om het leven, van wie ongeveer de helft in Indonesië, door een zware aardbeving en tsunami in de Indische oceaan.