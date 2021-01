Discussie binnen nieuwe partij VSN over kandidatuur Willem Engel

Bij de nieuwe politieke partij Vrij en Sociaal Nederland (VSN) is discussie ontstaan over de kandidatuur van activist Willem Engel. Bas Filippini, oprichter en bestuurslid, zei zondag tegen persbureau ANP dat Engel niet langer verkiesbaar zou zijn namens de partij vanwege een meningsverschil. Engel, voorman van actiegroep Viruswaarheid, ontkent dat. „Ik ben gewoon verkiesbaar als nummer drie op de lijst”, zegt hij zondag tegen NRC. VSN hoopt bij de Tweede Kamer-verkiezingen in maart zetels te behalen.

De partij moet op 1 februari de definitieve kandidatenlijst aanleveren bij de Kiesraad. VSN laat weten dat Filippini „is gesommeerd om de gedane uitspraken in te trekken”. De partijleider in kwestie was zondag niet bereikbaar voor vragen.

„Bas Filippini heeft op persoonlijke titel naar buiten gebracht dat ik geen kandidaat-Kamerlid meer zou zijn, maar hij spreekt niet namens het bestuur van VSN. Er is onenigheid binnen het bestuur over mijn positie. Bas schrok misschien van de media-aandacht die we hebben gekregen”, zegt Engel, die bekendheid verwierf als het gezicht van Viruswaarheid, een actiegroep die demonstreert tegen het coronabeleid van het kabinet.

Engel was zondagmiddag ook op het Museumplein in Amsterdam, waar de politie ongeveer honderd betogers heeft aangehouden en de Mobiele Eenheid moest ingrijpen met een waterkanon. De activist vindt dat burgemeester Halsema „vanavond nog moet aftreden” en dat de politie-inzet „alle perken te buiten ging”. De kritiek op het coronabeleid is volgens Engel één van de speerpunten van VSN, maar hij stelt dat de partij vooral strijdt „om de democratie in Nederland terug te laten keren”. „We leven nu in een dictatuur. Daarom moeten we het systeem - of beter gezegd: partijkartel - van binnenuit veranderen.”

Dat gaat niet zonder slag of stoot, omdat hackers met een DdOs-aanval de site van de partij probeerden binnen te dringen, aldus Engel. Toch denkt hij dat VSN bij de verkiezingen zo’n 35 zetels kan behalen. Volgens Engel hebben de „drie tot vierduizend leden” inmiddels de kandidatenlijst bepaald, waarbij hij op de derde plek is beland en Filippini lijsttrekker. Engel stelt dat hij door het bestuur is gevraagd om kandidaat-Kamerlid te worden.