Demissionair kabinet stelt besluit avondklok nog uit

Basisscholen en de kinderopvang blijven toch dicht tot 8 februari, en over het instellen van een avondklok praat het kabinet de komende dagen verder. Dat was zondagmiddag de uitkomst van de eerste Catshuis-bijeenkomst over het coronavirus van Rutte III als demissionair kabinet.

Volgens het Outbreak Management Team (OMT) lijkt het erop dat kinderen niet vatbaarder zijn voor de ‘Britse’ variant van het coronavirus en ook niet besmettelijker, maar helemaal zeker zijn de experts daarvan nog niet. Het OMT vond het daarom niet verstandig om voor die basisscholen en de opvang een uitzondering te maken op de verlenging van de lockdown, en het demissionaire kabinet neemt dat advies over.

Meerderheid Kamer is tegen avondklok

Dat ligt anders bij de avondklok, waarvan het OMT ook effect verwacht. Die maatregel tegen de verspreiding van het virus is omstreden, een ruime meerderheid in de Tweede Kamer is ertegen. Ook D66, waarvan demissionaire bewindslieden meepraatten in het Catshuis.

Rutte zelf heeft ook al een paar keer gezegd dat hij er zelf niets van moet hebben, maar dat een avondklok nodig kan zijn om veel grotere aantallen besmettingen tegen te gaan als de nieuwe virusvariant dominant wordt in Nederland. RIVM-directeur infectieziektenbestrijding Jaap van Dissel, die een presentatie hield in het Catshuis, omschreef volgens betrokkenen de situatie die de nieuwe variant veroorzaakt als zorgelijk.

Vooral overleg met D66

Maandagochtend komen de fractievoorzitters van de coalitiepartijen net als altijd bij elkaar voor ‘coalitieoverleg’ met de top van het demissionaire kabinet. Afgesproken is dat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie daarmee doorgaan, maar dat het alleen nog zal gaan over de bestrijding van de coronacrisis. Volgens bronnen in Den Haag zal er verder vooral onder D66’ers overlegd gaan worden over de avondklok. Het kabinet wil dat er haast mee wordt gemaakt. Als er geen avondklok komt, wil het andere maatregelen aankondigen om de verspreiding van het virus tegen te gaan – onduidelijk is nog welke dat mogelijk zijn.

In de Tweede Kamer zei PVV-leider Geert Wilders vorige week dat hij rekende op „een rechte rug” van D66 tegen de avondklok. Hij zei toen: „Vat ik de collega van D66 goed samen als ik zeg: tenzij er een situatie komt met Ierse en Engelse toestanden, met ambulances in een file voor de eerste hulp met mensen die naar lucht zitten te happen, kabinet: niet doen?” Jettens antwoord was: „Correct.”

Lees ook deze reportage: Een avondklok? ‘Dat gaat veel te ver’

Hectische politieke week op komst

De verwachting is dat Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge deze week opnieuw een persconferentie geven, maar het is nog onzeker op welke dag dat zal zijn. Dat het opnieuw een hectische politieke week wordt, lijkt wel zeker. De Tweede Kamer debatteert over het aftreden van Rutte III, over de Toeslagenaffaire die de aanleiding was voor dat aftreden, over de coronamaatregelen en ook nog over de Europese Raad van regeringsleiders, die eind deze week een videoconferentie houden over de aanpak van het virus.