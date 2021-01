De Klassieker, zoals Steven Berghuis die beleefde

Hij zou misschien willen voetballen zoals Ajax dat doet. Dominant en met veel druk en variatie. Steven Berghuis is de Ajax-voetballer onder de Feyenoorders. Lichtvoetig, stijlvol, creatief. Een speler met „snelle voeten”, zoals Co Adriaanse ooit zei, zijn trainer bij FC Twente, waar hij tien jaar geleden doorbrak.

Zondag speelde hij met Feyenoord in Amsterdam op een manier zoals hij het graag wil – althans, een groot deel van de wedstrijd. Feyenoord leek in fases Ajax – en andersom. Wat niet voorkwam dat Feyenoord verloor, met 1-0. Met in de hoofdrol Berghuis (29), aanvoerder en Feyenoords sterspeler. Verslag van de Klassieker in zijn spoor.

16.15 uur

Er wordt nadrukkelijk naar hem gekeken. Leider, spreekbuis, creatief brein, doelpuntenmaker. Waar in de jaren hiervoor Dirk Kuijt en daarna Robin van Persie de voortrekkers waren, moet hij die rol nu vervullen. Daarom wilde Feyenoord hem per se houden, in de zomer van 2019, toen PSV interesse toonde. Berghuis kreeg een verbeterd jaarsalaris van 1,9 miljoen euro en er werd vastgelegd dat hij in de toekomst weg kon voor een gelimiteerde transfersom van 8 miljoen, schreef het AD. Ver onder zijn marktwaarde.

In de warming-up is hij niet opvallend aanwezig, individualist Berghuis praat niet veel. Hij trekt nog wat sprintjes en laat een nieuw paar schoenen aanrukken.

Het voelt als een Klassieker onder laagspanning, zo zonder publiek. Maar de belangen zijn er niet minder om, met koploper Ajax dat achtervolger Feyenoord wil afschudden. Berghuis bezigt kort voor de aftrap in de kring van spelers een paar krachttermen. En loopt dan naar zijn stek aan de rechterkant, tegen de zijlijn aan. Nummer 10 op zijn rug, het donkere haar glanzend van de gel.

16.45 uur

Feyenoord oogst angstig, zoals vrijwel altijd op bezoek in Amsterdam – zestien jaar terug won het er voor het laatst. De krachtsverhoudingen zijn meteen duidelijk; Feyenoord laat zich terugzakken, houdt het veld klein, laat het oppermachtige Ajax komen.

Gevolg is dat Berghuis als een veredelde rechtermiddenvelder speelt. Het is de omgekeerde wereld: Berghuis houdt zijn directe tegenstander, linksback Nicolás Tagliafico, meer in de gaten dan andersom. De beste speler van Feyenoord, die vooral druk is een Ajax-verdediger uit te schakelen.

Als Berghuis de bal krijgt, vaak rond de middenlijn, levert hij een ragfijne pass af en verplaatst het spel. Zijn aanwijzingen voor het organiseren van de defensie echoën onder het dak van de Johan Cruijff Arena. Feyenoord snakt naar lucht. Na een diepe bal van Uros Spajic in niemandsland, gebaart Berghuis: had kort gespeeld, bouw op, bewaar de rust.

17.00 uur

De druk van Ajax houdt aan, Feyenoord speelt minimalistisch. Het houdt tegen, hoopt op een uitbraak. Ajax krijgt vijf corners binnen ruim een kwartier, bijna 80 procent balbezit en enkele kleine kansen. Berghuis lijkt gefrustreerd, gaat te fel door op Tagliafico, en ontsnapt aan geel.

„Ik kan een beetje zeurderig zijn als het niet gaat zoals ik wil”, zei hij zes jaar geleden in een interview in VI. „En als ik het plezier verlies, blijft er bij mij heel weinig over.” Zijn vader, oud-international Frank Berghuis, zegt altijd dat hij moet „dartelen” over dat veld. „Dan weet hij dat ik vrij in mijn hoofd ben. Mijn probleem was dat ik zeker in het begin te lang bleef hangen in teleurstellingen.”

Daarin lijkt hij gegroeid: zijn ‘maniertjes’ en momenten waarop hij zijn beheersing verloor, met onbesuisde tackles tot gevolg, zijn afgenomen. Met oud-bondscoach Ronald Koeman sprak hij hier meerdere keren over.

17.07 uur

Feyenoord leunt gevaarlijk naar achteren, terwijl Ajax verder drukt. De commentator van de NOS spreekt van een „voetballes” voor Feyenoord. De goal die niet kan uitblijven valt: middenvelder Ryan Gravenberch kapt Marcos Senesi uit en maakt met een slim, geplaatst schot de 1-0.

Berghuis heeft bijna alleen maar balcontact op eigen helft. Dat soort voetbal is niet voor hem weggelegd. Hij is de artiest, die met bekeken balletjes de gaatjes moet vinden, type ‘zaalvoetballer’.

Berghuis heeft een uitgesproken opvatting over de manier van voetballen. Hij weet: als Feyenoord dominant is, komt zijn spel beter tot zijn recht. Waar Advocaat behoudend wil spelen, zou Berghuis liever de tegenstander ‘hoog’ onder druk willen zetten. Maar dat is met deze selectie gecompliceerd. De vorige Feyenoord-coach Jaap Stam probeerde het, maar faalde en vertrok na een 4-0 nederlaag bij Ajax, oktober 2019.

In dat licht moet je ook Berghuis’ kritiek zien, na een teleurstellend gelijkspel tegen FC Twente in september. „Slecht veldspel, slechte veldbezetting, laag tempo, weinig initiatief”, zei hij. „Dat is niet nieuw. Als je onze wedstrijden ziet, ook vorig jaar, dan is het nóóit overtuigend.”

17.18 uur

Dat is Feyenoord nu ook niet. Maar uit het niets zet Berghuis met een fraai passje Ridgeciano Haps vrij voor de goal, maar die schiet tegen doelman André Onana op. Feyenoord kruipt uit zijn schulp, heeft meer grip op het middenveld, krijgt meer kansen, via Leroy Fer en Jens Toornstra. „Jammer dat Feyenoord vaak pas gaat voetballen als ze achter staan”, roept de radiocommentator van RTV Rijnmond.

18.00 uur

Feyenoord dicteert na rust, met Berghuis als regisseur met zijn voortreffelijke passing. Hij is overal op het veld – soms ongrijpbaar. Tagliafico loopt nu achter hém aan. Vanaf rechts zet Berghuis op, combineert, de bal komt voor zijn linkervoet, hij schiet hard en laag, net naast. Aan de andere kant mist Sébastien Haller de bal voor 2-0.

18.19 uur

Feyenoord blijft jagen. Weer zet Berghuis op vanaf rechts. Hij opent naar linksback Tyrell Malacia, Berghuis sluipt ondertussen naar het centrum, krijgt de bal randje zestienmetergebied, schiet hard en strak, maar wéér net naast. Nog een kwartier – dit had zijn moment moeten zijn.

„Voor het eerst in jaren dat we hier in de Arena zitten, dat we denken: hé, er is iets mogelijk”, zegt de commentatorvan RTV Rijnmond opgewonden. Feyenoord gaat va banque spelen, brengt de Argentijnse stormram Lucas Pratto. Coach Dick Advocaat wijst, schreeuwt, pakt de bal snel voor een ingooi. Feyenoord ruikt bloed.

18:39 uur

Feyenoord blijft drukken, Ajax rekt tijd. Kans voor Fer, in de vijfde minuut van de blessuretijd, hij ramt hard in de korte hoek, maar Onana redt knap. Nog één keer wordt de bal voorgegeven, op hoop van zegen, de Colombiaan Luis Sinisterra kopt. Op de lat.

Wéér verliest Feyenoord bij Ajax – de bijna ingecalculeerde nederlaag. Maar nu met opgeheven hoofd. „We zijn vergeten onszelf te belonen”, zegt Berghuis. Hij baalt vooral, van zijn twee gemiste kansen.