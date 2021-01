De Jong prolongeert Europese allroundtitel, ook Roest wint EK-goud

Schaatsster Antoinette de Jong heeft zondag haar Europese allroundtitel geprolongeerd op het EK in Thialf. Op de afsluitende vijf kilometer werd De Jong derde, waarmee ze in het algemeen klassement genoeg seconden over hield ten opzichte van Irene Schouten, die tweede werd. Bij de mannen veroverde Patrick Roest zijn eerste Europese allroundtitel.

Op zaterdag werd De Jong zowel op de 500 meter als de drie kilometer derde en leek een nieuwe EK-titel in gevaar te komen. Zondag herstelde de schaatsster van Jumbo-Visma zich met twee sterke races (eerste op de 1.500 meter en derde op de 5.000 meter) – dat bleek genoeg voor titelprolongatie. „Na afloop was ik best emotioneel”, reageerde ze voor de camera’s van NOS. „Maar nu ben ik vooral heel blij.”

Bij de mannen werd Patrick Roest, die al drie keer wereldkampioen was, eerste in het algemeen klassement. Roest eindigde bij de afsluitende 10.000 meter op de derde plaats; dat was ruim voldoende om de eindzege te winnen, nadat hij eerder de 1.500 meter en 5.000 meter won. Marcel Bosker, ploeggenoot van Roest bij Jumbo-Visma, eindigde als tweede in het eindklassement. De Noor Sverre Lunde Pedersen pakte de bronzen medaille.

Roest werd in 2018, 2019 en ook vorig jaar wereldkampioen allround, maar moest bij het Europees kampioenschap in Colalbo in 2019 Sven Kramer voor zich dulden. Kramer wist zich voor het EK in Heerenveen van dit weekend niet te kwalificeren. Het is het zevende jaar op rij dat een Nederlandse schaatser het EK allround wint.