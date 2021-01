De eeuwige rivaliteit tussen Liverpool en Manchester United

Vanaf zijn eerste werkdag bij Manchester United zal hij de rivaliteit tussen de grootste clubs van Engeland verder oppoken. Alex Ferguson, een starre, humeurige Schot, verklaart maar één doel te hebben: Liverpool de baas zijn. Het is november 1986. Een nieuw hoofdstuk in de historie van de North West Derby is aangebroken.

Waar zijn voorgangers nog hoffelijk over Liverpool spraken, zal Ferguson zelden een moment onbenut laten om zijn grieven te uiten, overtuigd als hij is dat zijn team een vijand nodig heeft om het onderlinge wij-gevoel te versterken. Van officials tot de media: iedereen zou Liverpool bevoordelen, aldus Ferguson. Hij zou zelfs beweren dat het BBC-programma Match of the Day Liverpool voortrekt, omdat de hoofdredacteur een Liverpool-fan is.

Supporters van Liverpool gooien dan ook olie op het vuur als hun club op een voorjaarsdag in 1992 met 2-0 van United heeft gewonnen. Terwijl Ferguson na afloop naar de spelersbus loopt, ziet hij hoe een aantal van zijn spelers, onder wie de nog jonge Ryan Giggs, halt houden bij een plukje Liverpool-fans die om een handtekening vragen. Tot zijn woede ziet Ferguson hoe de papiertjes met krabbel meteen worden verscheurd. „Waarom zouden we een handtekening van losers als jullie willen.”

Vergeet dit incident nooit meer, zegt Ferguson op de terugweg in de spelersbus. Zelf zou hij zijn spelers er nog vaak aan herinneren in zijn decennialange tijdperk bij United. „Weet je die handtekeningenjagers bij Liverpool nog? Zo zijn ze allemaal …”

205 ontmoetingen

Zondag stond de clash weer op het programma De 205de editie van de klassieker tussen de succesvolste clubs van Engeland. Een rivalenstrijd, gekleurd door ophitsende managers en de jacht op de landstitel, maar ook door hooliganisme, dodelijke rampen en sentimenten die dateren van de negentiende eeuw, toen de steden Manchester en Liverpool voorop gingen in de industriële revolutie.

Omdat de rivaliteit zo diep geworteld is, menen de kenners, zijn duels tussen Liverpool en Manchester United de grootste wedstrijden van het land. Manchester City werd pas na een metamorfose van honderden miljoenen een geduchte tegenstander van United. Terwijl Everton stadgenoot Liverpool op den duur niet meer kon bijbenen, sportief en financieel.

Manchester maakte twee eeuwen geleden naam als textielstad. Omgedoopt tot ‘Cottonopolis’ trokken de pakhuizen, fabrieken en touwslagerijen van heinde en verre arbeiders aan die zich vestigden in de Dirty Old Town, zoals de Britse folkzanger Ewan MacColl de stad noemde in zijn gelijknamige eerbetoon uit 1948.

Liverpool was Manchesters toegang tot de zee. Herman Melville, auteur van Moby Dick, keek zijn ogen uit toen hij er in 1839 aan wal stapte. Zoveel schepen, zoveel handel. Dankzij ’s werelds eerste treinverbinding tussen twee steden konden de ladingen rechtstreeks naar Manchester worden vervoerd. Liverpool floreerde, lang voordat The Beatles de stad nog veel beroemder maakten.

De steden leken op elkaar, zoals er ook nu meer overeenkomsten dan verschillen zijn. Twee bolwerken van de working class, gek van voetbal én muziek. Uit Liverpool komen bijvoorbeeld ook Gerry and the Pacemakers en Frankie Goes to Hollywood, in Manchester ontstonden bands als The Bee Gees, Oasis en The Stone Roses.

Toch ontstond er eind negentiende eeuw frictie. Reden: de aanleg van een kanaal. Het zestig kilometer lange Manchester Ship Canal verbindt Manchester met de zee, waardoor de stad vanaf 1894 is verlost van belastingplichten aan Liverpool. Dát steekt in de echte havenstad, en zou in de jaren daarna, als voetbal in opkomst is, voor spanningen blijven zorgen tussen de arbeiders die in de teams van Manchster United en Liverpool spelen.

Het levert felle, aanstekelijke duels op. United leidt in 1910 bij de opening van stadion Old Trafford een ‘feestelijke’ nederlaag tegen Liverpool. Opvallend is de manier waarop Liverpool vijf jaar later van United verliest; het wordt wel erg makkelijk 2-0.

Door de overwinning ontsnapt United aan degradatie, maar het duel blijkt te zijn verkocht. In de Dog and Partridge Pub, nabij Old Trafford, hebben vier spelers van Liverpool en drie van United een deal gesloten. Ze worden langdurig geschorst, sommigen van hen zullen nooit meer voetballen. United-spits Sandy Turnbull sterft in 1917 bij de Slag om de Somme, met een besmet blazoen.

Busby Babes

In de Tweede Wereldoorlog dient een van Liverpools bekendste spelers in het leger. Niet lang na D-Day krijgt Matt Busby, via het adres van zijn militaire eenheid, een brief van United. Het is een vaag verzoek, omdat de clubbestuurders het niet aandurven om Busby per brief te vragen als nieuwe trainer. Post naar soldaten kan onderschept worden en wie weet zou de brief ‘kwijtraken’ als ze op de kazerne in Liverpool zouden lezen dat Busby richting Manchester zou kunnen verkassen.

Matt Busby (links) speelde voor de oorlog voor Liverpool en was een kwart eeuw coach van Manchester United. Foto ANP

Busby gaat op het aanbod in. De ex-aanvoerder van Liverpool vraagt om totale zeggenschap bij United. Hij krijgt 750 pond per jaar om een elftal te formeren dat om het kampioenschap kan strijden. Busby zegt hiervoor zo’n vijf jaar nodig te hebben, het worden er zeven; in 1952 volgt de landstitel, de derde van United. De ‘Busby Babes’ zijn geboren.

Tot zijn pensioen, in 1969, wordt Busby nog vier keer kampioen – en hij wint de Europa Cup 1. In de decennia erna breken de gouden jaren van Liverpool aan. Het duurt tot 1992 voordat United weer aan de beurt is. Onder leiding van Alex Ferguson rijgt de club de titels aaneen, maar de teller is sinds zijn pensioen in 2013 op twintig blijven steken – Liverpool, de regerend kampioen, staat op negentien.

Rampen

Naast landstitels en een gigantische, wereldwijde achterban, hebben beide clubs nog meer gemeen: ze beleefden schokkende gebeurtenissen. Bij United kwamen in 1958 acht spelers en drie begeleiders om bij een vliegtuigcrash in München. En in 1989 kwamen 96 Liverpool-supporters om het leven op de tribunes van Hillsbourogh in Sheffield, tijdens de halve finale van de FA Cup. Rampen die zorgden voor onderling begrip, medeleven en collectief verdriet, maar die jaren later door supporters ook worden gebruikt om elkaar uit te jouwen. „96 is not enough”, zingen United-fans wanneer het ze uitkomt. Die van Liverpool reageren doorgaans door met gespreide armen een vliegtuig na te bootsen.

Op den duur liepen de gemoederen zo hoog op dat Ferguson per brief vroeg of de vijfduizend meereizende fans van United zich alsjeblieft wilden gedragen. Ironisch, gezien zijn reputatie als opruier.

Mede door mannen als Ferguson is de rivaliteit altijd gebleven. De opkomst van het bezoek aan uitwedstrijden speelde hierbij ook een rol. Met dank aan verbeterde mobiliteit in de jaren zeventig reisden duizenden supporters achter hun club aan; hoe meer er kwamen, hoe sterker zij zich voelden op vijandig terrein.

Ron Atkinson, de voorganger van Ferguson bij United, vergeleek in de jaren tachtig een bezoek aan Anfield Road, het stadion van Liverpool, met taferelen uit de Vietnamoorlog nadat zijn spelers er waren belaagd met traangas. Niet voor niets schrijft voormalig Liverpool-captain Steven Gerrard in zijn biografie: „Je groeit hier op met haat richting Man United.”

Berucht is de wedstrijd waarin United-speler Alan Smith een zeer ernstige beenbreuk oploopt, in 2006. Liverpool-supporters proberen de ambulance op weg naar het ziekenhuis omver te duwen. „Dit zijn geen echte fans”, benadrukte Liverpool in een statement.

Zondag hoefde Liverpool noch United te vrezen voor wangedrag. Anfield Road was leeg en stil.

Dit artikel is gebaseerd op passages uit Manchester United; de biografie (Jim White), Alex Fergusons biografie The Boss (Michael Crick), de documentaire The Biggest Game in English Football? en artikelen van onder meer The Guardian en de BBC.

Geen goals in topper De topper tussen Liverpool en Manchester United is zondagavond geëindigd in 0-0. De nummers 1 en 3 van de Premier League kregen weinig kansen in een teleurstellende wedstrijd. Oranje-international Donny van de Beek bleef de hele wedstrijd op de reservebank zitten bij Manchester United, dat pas na 34 minuten voor het eerst op doel schoot. Liverpool, met Georginio Wijnaldum in de basis, creëerde ook weinig. Manchester United kreeg een kwartier voor tijd via Bruno Fernandes een grote kans, maar doelman Alisson Becker redde. Fernandes was voor rust via een vrije trap ook al dicht bij een treffer geweest. Manchester heeft nu al vijf keer op rij niet gewonnen op Anfield Road. In die wedstrijden maakte de club slechts één doelpunt. Liverpool heeft drie competitieduels achter elkaar niet gescoord. Na achttien speelronden is Manchester United – voor het laatst landskampioen in 2013 – koploper met 37 punten, gevolgd door Leicester City (35 punten) en Liverpool (34).