ME en waterkanon ingezet bij demonstratie Museumplein

De politie en Mobiele Eenheid (ME) zijn zondagmiddag ingezet tegen demonstranten op het Museumplein in Amsterdam. Daarbij zijn waterkanonnen gebruikt om demonstranten die instructies niet opvolgden tegen te gaan. Honderden mensen kwamen bijeen op het plein om te demonstreren tegen het kabinetsbeleid, ondanks een demonstratieverbod dat al eerder was afgekondigd vanwege diezelfde coronamaatregelen. Op beelden is te zien dat de actievoerders zich niet aan de anderhalvemeterregel hielden en onder meer „dictatuur” en „wij zijn Nederland” scandeerden.

Rond 15.45 uur was het Museumplein grotendeels weer leeg door het optreden van de politie en de ME. De sfeer op het plein werd gedurende de middag grimmiger. De Amsterdamse driehoek (burgemeester, politie en OM) kondigde eerder op zondag een noodbevel af. Dat betekende dat het voor niemand meer toegestaan was om op het plein te verblijven gedurende het bevel.

De gemeente riep de menigte op naar huis te gaan en anderhalve meter afstand te houden. De organisatie van het protest trok eerder de stekker uit de actie, omdat de rechter vrijdag besloot dat de demonstratie in het Westerpark moest worden gehouden. Die plek zou volgens de organisatie niet genoeg ruimte bieden. Demonstranten trokken desondanks naar het Museumplein. Op sociale media waren eerder op zondag beelden te zien hoe demonstranten in touringcars op weg waren naar het Amsterdamse plein.

De organisatie wilde de actie ‘Nooit meer kabinet Rutte’ houden op het Museumplein en spande daarop een kort geding aan. Daar ging de rechter niet in mee. De actievoerders hebben kritiek op het huidige kabinetsbeleid en willen mensen duidelijk maken dat ze in de toekomst niet op de kabinetspartijen moeten stemmen.

