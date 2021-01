Ajax wint Klassieker van Feyenoord, alleen aan kop in Eredivisie

Ajax heeft zondag de Klassieker in de Eredivisie met 1-0 gewonnen van Feyenoord. Door de overwinning staat de Amsterdamse club na de eerste competitiehelft alleen bovenaan, met drie punten meer dan de verrassende nummer twee Vitesse. Feyenoord kwam zondag in de slotminuten nog dicht bij een gelijkmaker.

In een lege Johan Cruijff Arena kwam de wedstrijd pas in het laatste part los. Halverwege de eerste helft zette de 18-jarige Ryan Gravenberch Ajax op voorsprong. Daley Blind speelde de nieuwe spits Sebastién Haller aan, die middenvelder Gravenberch bereikte. De 18-jarige kapte zichzelf in de zestien vrij en verschalkte met links Feyenoord-doelman Nick Marsman. Feyenoord kon in het eerste bedrijf nauwelijks een vuist maken.

VAR

Na rust golfde het spel wat meer op en neer. Feyenoord, dat zonder de nieuwe Argentijnse spits Lucas Pratto in de basis speelde, leek halverwege tweede helft op 1-1 te komen via Nicolaï Jorgensen. Zijn doelpunt werd door de VAR teruggedraaid. In de slotfase zetten de Rotterdammers nog aan voor de gelijkmaker. Eerst werd een schot van middenvelder Leroy Fer knap gepareerd door keeper Onana. In de slotseconde kopte invaller Luis Sinisterra de bal over de keeper heen, maar de Colombiaan vond slechts de lat. Direct daarna floot arbiter Danny Makkelie af.

Voor Feyenoord was het pas de tweede nederlaag van het seizoen. De ploeg van Dick Advocaat staat na zeventien duels vierde in de Eredivisie, met zes punten achterstand op Ajax. Bij de Amsterdammers ontbrak spits Klaas-Jan Huntelaar in de wedstrijdselectie. De 37-jarige Huntelaar, die Ajax midweeks met twee goals in de laatste minuten de overwinning tegen FC Twente schonk, zou in de belangstelling staan van zijn oud-club Schalke 04.