Aanhangers van Navalny: ‘Dat hij zo snel terugkomt, is ongelofelijk’

De aankomsthal van luchthaven Vnoekovo is groot, maar niet berekend op mensenmassa’s die een volksvijand komen begroeten. En dat is zondagavond juist waar iedereen voor is gekomen. Honderden Russen, jong en oud, zijn afgereisd om Aleksej Navalny te verwelkomen, de oppositiepoliticus die ruim vier maanden geleden in Siberië werd vergiftigd en uiteindelijk in Berlijn belandde.

Afgelopen woensdag liet de onverschrokken politicus plotseling weten genoeg te hebben van zijn Duitse ballingschap. „Rusland is mijn land, Moskou mijn stad, en ik heb heimwee. Zondag kom ik naar huis. Verwelkom mij”, schreef hij op Instagram. Die aankondiging veroorzaakte bij de Russische autoriteiten blinde paniek.

De politie laat deze zondag alléén personen met een vliegticket de terminal in. Alle anderen worden door agenten resoluut tegengehouden. „Geen toegang zonder boarding pass. Vandaag kunt u aankomende passagiers buiten begroeten”, gromt een van hen.

Maar buiten is het donker en twintig graden onder nul en dus hokken Navalny’s aanhangers samen in de nauwe ruimte tussen de glazen schuifdeuren en de toegangspoortjes – ondanks de coronamaatregelen en een haastig ingesteld verbod op ‘massabijeenkomsten’ en de aanwezigheid van journalisten.

‘We willen hem steunen’

In de menigte turen Darja (21), Aleksej (15) en Artjom (21) over hun mondkapjes ingespannen naar hun telefoon. Het trio probeert last-minute nog een ticket te kopen om de terminal binnen te komen. „Hij heeft die afschuwelijke vergiftiging overleefd en nu willen we hem steunen”, zegt Aleksej met glinsterende ogen.

Ook bij hen was de verbazing groot toen ze lazen over Navalny’s Russische terugkeer. „Dat hij zo snel terugkomt is ongelofelijk. We wisten meteen dat we hierheen moesten komen, we hoefden het onderling niet eens af te stemmen.”

Jazeker vreest ze arrestatie, zegt Darja over de oproerpolitie en de vele arrestatiebussen. Toch blijven ze staan. „We moeten laten zien dat we niet onverschillig zijn.”

Wanneer Navalny, geflankeerd door zijn echtgenote Joelia, daadwerkelijk onderweg blijkt in de Boeing van Aeroflot-lowcoster Pobeda (‘overwinning’), stijgt de spanning. Hij keert dus écht terug, naar het hol van de leeuw dat hij in augustus in een kunstmatige coma moest verlaten. Kermend was hij in elkaar gezakt tijdens een vlucht vanuit de Siberische stad Tomsk. „Je voelt geen pijn, maar je weet dat je gaat sterven”, beschreef hij het moment later tegen Der Spiegel. Slechts dankzij een acute noodlanding door de piloot, een dosis atropine en een met internationale hulp afgedwongen vertrek naar Berlijn, wist de 44-jarige politicus de moordaanslag op een haar na te overleven.

Ook tijdens zijn maandenlange revalidatie zat hij niet stil. Samen met onderzoekscollectief Bellingcat wist hij op spectaculaire wijze de daders te achterhalen. Het bleek de Russische geheime dienst FSB die het zenuwgif novitsjok in Navalny’s onderbroek had gestopt, zo bekende een nietsvermoedende FSB-agent in een ontluisterend telefoontje. Het Kremlin ontkent, maar weinigen die dat geloven.

Opsporingslijst

De afgelopen maanden hebben Russische autoriteiten juist alles uit de kast getrokken om „de patiënt” – Poetin en de zijnen weigeren zijn naam uit te spreken – uit Rusland weg te houden. Eind december werd Navalny op een opsporingslijst gezet en dreigde het centrale gevangeniswezen FSIN hem met 3,5 jaar celstraf.

Dit vanwege ‘schending van de meldplicht’ van de voorwaardelijke straf die hij in 2013 kreeg opgelegd in de ‘Yves Rocher-strafzaak’ rond vermeende fraude. Volgens de FSIN zou Navalny zijn vergiftiging ‘misbruiken’ om zijn straf te ontwijken. Daarnaast zijn zaken wegens zwendel en smaad opgetuigd.

Waarom dan tóch terugkeren en misschien wel jaren cel riskeren? Volgens analisten heeft Navalny weinig keus. „Het is óf emigratie en volledige politieke marginalisering, een daadwerkelijke transformatie tot dissident, of het risico lopen gevangen te worden terwijl hij zijn politieke activiteiten in Rusland voortzet”, vatte politicoloog Konstantin Kalatsjov het samen in dagblad Nezavisimaja Gazeta.

Lees ook: Het Kremlin geeft geen krimp als het om Navalny gaat

Met zijn komst schopt Navalny de Poetins plannen in de war, en toont hij Russen moed en zelfopoffering. In een peiling van oktober zegt 20 procent van de Russen hem te steunen (tegen 9 procent vorig jaar). En dan: wat heeft iemand die een dergelijke vergiftiging overleefde eigenlijk nog te vrezen?

Terwijl het toestel zich gestaag richting Moskou beweegt, wordt de sfeer in en rond de aankomsthal van Vnoekovo dreigend. Er wordt gegild en „schande, schande” gescandeerd, wanneer oproeragenten beginnen de menigte naar buiten vegen. Politiehonden blaffen. Vijf agenten werken een man aan armen en benen een lift in. Een ander, gehuld in korte broek en met een Russische vlag, wordt naar de uitgang geduwd. Voor de deur filmen journalisten de hardhandige arrestatie van een meisje, haar haren slepen over de besneeuwde tegels. De politie arresteerde meer dan vijftig mensen, onder wie ook Navalny’s broer Oleg en Ljoebov Sobol, bondgenoot en activist.

Koers gewijzigd

Dan toont website Flighttracker tegen achten dat de Boeing zijn koers heeft gewijzigd. De autoriteiten halen hun laatste troef van stal: een omleiding naar een ander vliegveld, een mogelijkheid waar al dagen over wordt gespeculeerd. Nieuwe bestemming: luchthaven Sjeremetjevo in het noorden van de stad. Daar aangekomen wordt Navalny direct na de paspoortcontrole in de boeien geslagen. Zijn aanhang reageert gelaten.

De zestigjarige Ivan, die zijn achternaam vanwege zijn werk liever niet in een krant ziet staan, bekijkt het tafereel hoofdschuddend. Zijn vlucht naar het Siberische Krasnojarsk is vertraagd en daarom is hij een kijkje komen nemen. Alle opwinding vindt hij nergens goed voor. „Ik ben niet voor Poetin, maar zeker ook niet voor Navalny. Een corruptiejager, zegt u? Hier in Rusland wordt de corruptie al sinds Peter de Grote bestreden, maar zonder resultaat. Hem zal het ook niet lukken.”

48 uur mag Navalny volgens zijn advocaten worden vastgehouden, daarna eventueel omgezet in dertig dagen voorarrest. Of langer, als het de autoriteiten belieft. Slechts één ding is zeker: Navalny is terug, de strijd met Poetin is heropend.