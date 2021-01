WhatsApp stelt omstreden privacy-update uit vanwege ‘verwarring’

Een omstreden update van de privacyvoorwaarden van chatdienst WhatsApp wordt uitgesteld. Dat heeft het bedrijf vrijdag bekendgemaakt. Volgens WhatsApp heerst er „veel verwarring” en „misinformatie” over de update en moet eerst beter uitgelegd worden wat de wijziging inhoudt. Aanvankelijk moesten alle WhatsApp-gebruikers voor 8 februari instemmen met nieuwe voorwaarden, nu is die deadline uitgesteld naar 15 mei. Wie dan niet instemt, kan de dienst niet meer gebruiken.

Met de nieuwe update krijgt WhatsApp de mogelijkheid om de zogenoemde metadata van zijn gebruikers in te zien. Dat betekent niet dat het techbedrijf mee kan lezen met berichten, wel kan de dienst bijvoorbeeld zien wanneer iemand voor het laatst online was en hoe vaak iemand de app gebruikt. De locatie en contacten slaat WhatsApp niet op.

Volgens de nieuwe regels mogen bedrijven die WhatsApp gebruiken om te communiceren met hun klanten bovendien naar hen verstuurde berichten opslaan. Die kunnen ze gebruiken om een „advertentieprofiel” te maken en gepersonaliseerde advertenties te verkopen. De data mogen in de Europese Unie dankzij strenge EU-privacywetgeving niet gebruikt worden door moederbedrijf Facebook.

De aankondiging van de nieuwe voorwaarden was voor miljoenen gebruikers reden om over te stappen op een privacyvriendelijkere app zoals Telegram of Signal. Ook op die apps is echter wat af te dingen. Zo verzamelt Telegram net als WhatsApp metadata en zijn niet alle berichten op die app end-to-end versleuteld, waardoor in theorie ook derden gestuurde berichten zouden kunnen lezen. Signal lijkt veiliger, maar sommige critici zien een probleem in het feit dat de servers in de Verenigde Staten staan en dat je voor een Signal-account je telefoonnummer moet opgeven. Het minder bekende Threema, waar geen telefoonnummers voor nodig zijn en waarvan de servers in Zwitserland staan, is ook een optie maar die app heeft beduidend minder gebruikers en is daarom voor velen niet aantrekkelijk.

Lees meer over de update in dit vragenstuk: Is er een alternatief voor WhatsApp?