Vuurwapenorganisatie NRA vraagt faillissement aan, wil naar Texas

De Amerikaanse vuurwapenorganisatie National Rifle Association (NRA) heeft vrijdag faillissement aangevraagd in New York. De organisatie zegt de staat - waar zij in 1871 werd opgericht - na de faillietverklaring te willen verlaten en zich opnieuw te willen vestigen in de zuidelijke staat Texas. De NRA wil naar eigen zeggen de „giftige” en „corrupte” politieke omgeving in New York inruilen voor een plek waar „duurzame groei op de lange termijn” mogelijk is. Volgens critici probeert de lobbygroep met het faillissement en de verhuizing een veroordeling door de New Yorkse rechter te voorkomen.

De openbaar aanklager van New York, Letitia James, spande afgelopen jaar een zaak aan tegen bestuurders van de NRA wegens verdenkingen van financieel wanbeheer en omkoping binnen de lobbyorganisatie. Zij zouden miljoenen dollars van NRA-reserves voor persoonlijk gebruik hebben ingezet en daarmee federale en staatswetten hebben overtreden. De zaak richt zich onder anderen op topman Wayne LaPierre, die op kosten van de NRA acht keer naar de Bahama’s zou zijn gevlogen met een privéjet. Volgens James is de NRA „een broedplaats voor hebzucht, misbruik en brutale illegaliteit”. Zij stelde eerder dat ontbinding van de organisatie de enige optie is.

Het is niet direct duidelijk wat het faillissement en de mogelijke verhuizing betekenen voor het proces tegen de NRA. Of de verhuizing daadwerkelijk door kan gaan, is ook niet duidelijk. Wetgeving in New York verbiedt namelijk dat non-profitorganisaties die in de staat gevestigd zijn en waartegen een strafrechtelijk onderzoek loopt, hun bezittingen en financiële middelen verplaatsen. Eerder werd zo ook de sluiting van de Donald J. Trump Foundation uitgesteld tot het onderzoek was afgesloten.

Openbaar aanklager James heeft vrijdagavond (lokale tijd) gereageerd op het nieuws door te stellen dat haar kantoor de NRA niet zal toestaan het faillissement „te gebruiken om de verantwoordingsplicht en het toezicht van mijn kantoor te omzeilen”. „De NRA heeft met de geclaimde financiële status eindelijk ook zijn morele status bereikt: failliet.”

Op sociale media maakt de NRA zelf grappen over de verhuizing van New York naar Texas: