Vitesse wint makkelijk, staat samen met Ajax nu bovenaan

Vitesse heeft zaterdag de druk op Ajax en Feyenoord opgevoerd. De ploeg uit Arnhem won probleemloos uit tegen FC Emmen: het werd 4-1 voor de bezoekers. Zo kwam Vitesse op 38 punten in de Eredivisie, drie méér dan Feyenoord en evenveel als koploper Ajax.

Al in de eerste tien minuten van de wedstrijd wisten Thomas Buitink en Ossama Tannane te scoren voor Vitesse. Die voorsprong bleef in de rest van de eerste helft staan. Kort na rust vergrootte Armando Broja de voorsprong. Door een blunder van keeper Remko Pasveer, na een uur speeltijd, kon Vitesse niet de nul te houden: Michael de Leeuw wist te profiteren namens FC Emmen. In blessuretijd maakte invaller Patrick Vroegh de 1-4.

Zaterdagavond, op de vooravond van de Klassieker, komen ook PSV en AZ nog aan bod. PSV moet sinds woensdag Ajax, Vitesse en Feyenoord boven zich dulden. De ploeg bezoekt Sparta Rotterdam, en zal moeten winnen om de aansluiting met de koplopers te houden. AZ treft thuis ADO Den Haag. Ajax en Feyenoord spelen zondagmiddag tegen elkaar in Amsterdam.