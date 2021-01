SGP-voorzitter sluit samenwerking met Forum voor Democratie uit

De SGP sluit een samenwerking met Forum voor Democratie op lokaal en landelijk niveau uit. Dat zegt de toekomstige partijvoorzitter Dick van Meeuwen zaterdag in een interview met het Nederlands Dagblad. Van Meeuwen stelt dat het „cultuurchristendom” van FVD botst met de bijbelse uitgangspunten die de SGP nastreeft. Ook vindt hij dat FVD te weinig ervaring heeft met besturen.

Van Meeuwen ziet wel een aantal raakvlakken tussen beide partijen - zoals „het gezag van de staat” en „een goede politie” - maar denkt dat FVD en de SGP het nooit eens zullen worden over onderwerpen als euthanasie en abortus. „Van de prolife-standpunten die wij hebben, moeten ze ten diepste niets hebben”, aldus de toekomstig voorzitter. Ook denkt hij dat FVD niet in staat is „een land te regeren”. Hij benoemt hierbij de „implosie” van de partij - waarbij hij vermoedelijk verwijst naar de chaos die eind 2020 ontstond binnen het partijbestuur en verschillende regionale afdelingen. Ook de PVV van Geert Wilders zou ongeschikt zijn om te besturen.

Van Meeuwen wordt later op zaterdag vrijwel zeker formeel benoemd als voorzitter van de SGP - hij is de enige kandidaat. Hij volgt interim-voorzitter Maarten van Leeuwen op die sinds eind 2019 Peter Zevenbergen vervangt. Zevenbergen moest destijds aftreden na ophef over zijn wachtgeldregeling. Van Meeuwen belooft een „transparante cultuur” en zegt van de SGP een „open partij” te willen maken.

Overigens zitten FVD en SGP wel in dezelfde fractie in het Europees Parlement. Beide zijn aangesloten bij de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR). De ChristenUnie was eerder ook onderdeel van die fractie, maar vertrok vanwege het toetreden van Forum in 2019. Nu is deze partij aangesloten bij de EVP - waar ook het CDA bij zit.

