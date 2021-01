Oegandese president Museveni winnaar omstreden verkiezingen

De zittende president Yoweri Museveni heeft de presidentsverkiezingen van Oeganda gewonnen. Dat heeft de kiescommissie van het land zaterdag bekendgemaakt, meldt persbureau Reuters. Museveni zou 58,6 procent van de stemmen hebben gehaald, zijn belangrijkste tegenstander Bobi Wine kreeg 34,8 procent van de stemmen.

De presidentsverkiezingen die afgelopen donderdag plaatsvonden zijn zeer omstreden. Volgens Wine heeft Museveni op grote schaal fraude gepleegd; hij heeft zijn landgenoten dan ook opgeroepen de uitslag af te wijzen. Volgens de politicus zijn er stembiljetten foutief ingevuld, vooraf ingevulde biljetten ingediend en hebben sommige tegenstanders van Museveni überhaupt geen stembiljet ontvangen. Ook zouden tegenstanders zijn geïntimideerd, waarnemers zijn verjaagd uit de stembureaus en is het internet sinds de dag voor de verkiezingen afgesloten.

Ook de Amerikaanse topdiplomaat voor Afrika Tibor Nagy zegt „zeer bezorgd” te zijn over de „aanhoudende berichten over fraude” tijdens de Oegandese verkiezingen. Hij stelt dat „het electorale proces fundamenteel gebrekkig is” en roept op tot een einde aan het geweld en het herstel van de internetverbinding. Er waren geen waarnemers uit de VS en Europa aanwezig. Waarnemers van de Afrikaanse Unie en de Oost-Afrikaanse Gemeenschap hebben nog niet gereageerd op vragen over eventuele verkiezingsfraude.

Lees ook: Opa Museveni trotseert jong Oeganda

Wine tegengewerkt

Ondertussen zit Wine - voorheen een bekende raggaemuzikant - vast in zijn huis in Kampala, dat bewaakt wordt door honderden militairen die hem niet naar buiten zouden laten. Een legerwoordvoerder zegt tegen Reuters dat Wine voor zijn eigen veiligheid bewaakt wordt. Wine kan door het uitvallen van het internet moeilijk in contact komen met zijn achterban, met wie hij vaak communiceerde via sociale media.

Niet alleen de verkiezingsdag is omstreden. Al maanden wordt Wine (wiens echte naam Robert Kyagulanyi is) met harde hand tegengewerkt door het regime van Museveni. Politieagenten en militairen bestreden met grof geweld de beweging van jonge Oegandezen die Wine op gang heeft gebracht en meerdere medewerkers van de presidentskandidaat zijn gedood. De oppositieleider is zelf ook gemarteld.