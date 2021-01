Nieuwe CDU-leider Armin Laschet moet twijfel bij Duitse kiezers nog wegnemen

Een jaar na het aangekondigde aftreden van tussenpaus Annegret Kramp-Karrenbauer heeft het Duitse CDU eindelijk een nieuwe voorzitter. Op een digitaal partijcongres in Berlijn werd met een kleine meerderheid Armin Laschet verkozen. Partijprominenten spraken de laatste dagen steeds nadrukkelijker hun voorkeur voor Laschet uit; bij kiezers maakt hij nog niet veel enthousiasme los.

Laschet, aanvankelijk favoriet, raakte in de tien maanden durende campagne steeds meer achterop. Terwijl zijn concurrenten Norbert Röttgen en Friedrich Merz ontspannen hun ideeën konden ontvouwen in talkshows, moest Laschet als minister-president van Noordrijn-Westfalen de coronacrisis in banen leiden. Aan de debatten tussen Merz en Röttgen onttrok hij zich zoveel mogelijk om niet het verwijt te krijgen verkeerde prioriteiten te hebben.

Dat Laschet toch een overwinning behaalde zal mede te danken zijn aan zijn speech zaterdagochtend. En dat terwijl hij bekendstaat als de minste redenaar van de drie. Waar concurrenten Merz en Röttgen een wat stijve, klassieke toespraak hielden in het toch al kille decor van een lege congreshal, koos Laschet voor een persoonlijk relaas. Niet wars van effectbejag schetste hij hedendaagse gevaren voor de democratie, volgens hem polarisering en rechts-extremisme. Hij noemde de bestorming van het Capitool in Washington, de poging in augustus vorig jaar van extreem-rechtse demonstranten om ook de Rijksdag in Berlijn in te nemen, en de moord op CDU-politicus Walter Lübcke in 2019.

Het midden bijeenhouden

Laschet presenteerde zich als de kandidaat van ‘zero tolerance’ voor rechts-extremisme en georganiseerde criminaliteit, maar ook als de kandidaat die het politieke midden bijeen zou houden. Hij citeerde zijn vader, opzichter in een steenkolenmijn: „Duizend meter onder de grond maakt het niet uit waar iemand vandaan komt of wat iemands levensbeschouwing is, zolang je maar op elkaar kunt vertrouwen.” Uit zijn slotwoorden, losjes uitgesproken náást het katheder, sprak bewustzijn van zijn soms wat onbeholpen voorkomen: „Ik ben misschien niet de man van het perfecte plaatje, maar ik ben Armin Laschet.”

Deze Armin Laschet (59) groeide op in Aken. Als kind was hij misdienaar; later, na wat journalistieke baantjes, was hij een paar jaar hoofdredacteur van het lokale kerkblad. Op zijn achttiende werd hij lid van de CDU, hij werd verkozen in de Bondsdag, later in het Europees Parlement; sinds 2017 is hij minister-president in Noordrijn-Westfalen.

Laschet heeft drie kinderen; een van hen bracht hem het afgelopen jaar nog in een moeilijk parket. Zijn zoon is modeblogger en -influencer, en gaf zijn vader aan het begin van de coronacrisis het telefoonnummer van een plaatselijke modeproducent. Laschet plaatste een miljoenenorder voor mondkapjes bij het bedrijf – de oppositie sprak van nepotisme, Laschet hield het erop dat aan het begin van de crisis geen tijd was voor een aanbestedingsprocedure. Het bedrijf verkoopt nu overigens ook losse mondkapjes met de slogan ‘Meisterwerke und einfarbige Eleganz’.

Door op Merkels weg

Over de kritiek dat Laschet na Angela Merkel ‘meer van hetzelfde’ zou betekenen, zei de nieuwe CDU-voorzitter dat Merkels weg „de weg van het succes” is. Laschets politieke programma is, evenals dat van Merkel in de afgelopen 15 jaar, niet erg specifiek.

Maar de CDU van Merkel en ook die van Helmut Kohl was een partij van de verbinding en het compromis. Dat is ook Laschets inzet: hij heeft het compromis tot programma verheven. Zoals Merkel het uitdrukte in haar speech op vrijdagavond: een partij van verbinding, voor werknemers en werkgevers, voor jongeren die zich zorgen maken over het klimaat en ouderen die vrezen om hun baan.

„Het zoeken naar compromissen behoedt ons ook voor te makkelijke en snelle oplossingen”, zei Merkel, daarmee al hintend op Laschet die van de drie kandidaten duidelijk het minste grote ‘oplossingen’ paraat heeft. Merz, bijvoorbeeld, vond ‘technologie’ een prima oplossing voor de klimaatcrisis. Röttgen voerde campagne met de boodschap dat economie en ecologie elkaar niet in de weg hoeven te staan.

Laschet, die tijdens zijn regeerperiode in Noordrijn-Westfalen verschillende bovengrondse bruinkoolmijnen heeft gesloten, vindt dat naïef, en brengt op zulke momenten graag de werknemers in herinnering die hij met vervroegd pensioen heeft gestuurd.

Toch verdeelt het gemoedelijke imago van Laschet, en zijn enigszins vormloze CDU, de partij. Friedrich Merz staat voor een nadrukkelijk conservatieve stroming binnen de CDU, die een economisch neoliberaal beleid voorstaat en inclusiviteit een stedelijke gril vindt. Merz kreeg in de tweede stemronde 466 stemmen, Laschet 521. De koers van de CDU staat zo onverminderd ter discussie.

Daarmee kan de winst van Laschet ook een pyrrusoverwinning blijken. In maart zijn er verkiezingen in Baden-Württemberg en Rijnland-Palts. Als Laschet in de komende maanden niet overtuigt als CDU-leider, onder leden en onder potentiële kiezers, zal hij eind maart, als er met zusterpartij CSU over het kanselierschap moet worden beslist, een zwakke onderhandelingspositie hebben. Dan kan CSU-leider Markus Söder de rol voor zichzelf opeisen, of gezondheidsminister Jens Spahn kan zich als kandidaat opwerpen.

Het wordt voor de nieuwe CDU-leider hoe dan ook geen makkelijke campagne in aanloop naar de Bondsdagverkiezingen in september. Kiezers voor wie de CDU vijftien jaar door Merkel werd belichaamd, zullen niet zomaar te winnen zijn. Bovendien zal de virusbestrijding nog tot de zomermaanden de campagne ophouden. De nieuwe kanselier wacht de taak om de Duitse economie nieuw leven in te blazen na de door corona veroorzaakte schade. Bovendien ligt er een grote verantwoordelijkheid binnen Europa. Als Laschet inderdaad kanselier wordt, kan hij die in ieder geval rustig naar zich toe trekken zonder zogeheten ‘Dominanzängste’ te wekken – te autoritair zal de goedhartige Rijnlander niet snel worden gevonden.

