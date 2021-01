Nederlandse militair gewond bij schietoefening op kamp in Afghanistan

Een Nederlandse militair is zaterdag gewond geraakt tijdens een schietoefening in Afghanistan. Het ongeval gebeurde op Kamp Marmal, gevestigd bij de noordelijke stad Mazar-e-Sharif, waar de oefening plaatshad. Het ministerie van Defensie heeft dat zaterdagmiddag bekendgemaakt.

De landmachtmilitair raakte gewond aan zijn arm. Hij werd naar een veldhospitaal op het kamp gebracht en is daar geopereerd. Volgens het ministerie is zijn toestand stabiel. De man zal naar Nederland worden gevlogen voor verdere behandeling. Op Kamp Marmal zal de Marechaussee onderzoek doen naar de toedracht van het incident. „Wat er precies tijdens de oefening is gebeurd is nog onbekend”, staat in een persbericht.

Het gaat om een militair die onderdeel uitmaakt van Resolute Support, een NAVO-missie waarin leden van de Afghaanse veiligheidsdiensten worden getraind. Nederland neemt met meer dan 150 militairen daaraan deel. Hun taken zijn gericht op hogere functionarissen en Afghaanse eenheden die speciale operaties uitvoeren en zich bezighouden met de bestrijding van criminaliteit. Het is de tweede internationale trainingsmissie in Afghanistan waaraan Nederland deelneemt. Resolute Support duurt in ieder geval tot eind 2021; in 2018 besloot het kabinet tot uitbreiding van de Nederlandse deelname.