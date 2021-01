KNMI geeft code geel vanwege verwachte sneeuwval

Het KNMI geeft zaterdag code geel af vanwege landelijk verwachte sneeuwval later op de dag. De ANWB waarschuwt tegelijkertijd voor gladde wegen door de winterse neerslag.

Het meteorologisch instituut voorspelt dat het in de loop van de middag begint met sneeuwen in Zeeland. Vanuit daar zal de sneeuw later in de middag en in de avond ook over de rest van Nederland trekken. Op veel plaatsen zal volgens het KNMI tussen de één en drie centimeter neerslag vallen, op sommige plekken mogelijk drie tot vijf centimeter.

Vanaf de nacht zal er naar verwachting geen sneeuw meer vallen. In het westen zal het dan ook niet meer glad op de weg zijn, maar in het oosten kan deze gladheid tot zondagmiddag aanblijven. In de tussentijd adviseert het KNMI iedereen in het verkeer „rekening te houden met gladheid”. De ANWB geeft daarvoor tips, zoals het houden van voldoende afstand, ver voor je uit te kijken en rustig op te trekken.