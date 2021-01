Kabinet-Rutte III trad terecht af en trekt noodzakelijke en vergaande conclusies

Het kabinet-Rutte III heeft zijn verantwoordelijkheid genomen voor het leed dat ouders is aangedaan in de Toeslagenaffaire. Dat aftreden verdient respect – het was de enige conclusie die het snoeiharde rapport van de commissie-Van Dam over de nietsontziende jacht van de overheid op mogelijke fraudeurs recht doet. Al was het beter geweest als het kabinet volgende week eerst verantwoording had afgelegd in de Tweede Kamer.

In die zin was het een klassiek Haags politiek vertrek – voor de confrontatie met de Kamer uit aftreden, omdat men de bui zag hangen. Het aftreden was inderdaad onontkoombaar en al bijna een voldongen feit nog voordat het was gebeurd. Van oplopende politieke spanning was niets te merken. Dit was eerder het geregisseerde resultaat van een publieke afweging, waarbij de premier al dagen tevoren hardop het verschil besprak tussen ‘missionair’ blijven ten bate van de coronacrisis. En demissionair worden als gevolg van de ernst van de Toeslagenaffaire. Zo bezien is kabinet Rutte III niet gevallen, maar droogjes gedemonteerd, als een Ikea-kast. Conform de stijl van deze premier gecontroleerd en doelmatig.

Het enige onverwachte, kleurrijke momentje was de, volgens Rutte „persoonlijke afweging” van minister Wiebes (economische zaken, VVD) om stante pede zijn functie neer te leggen. Wiebes voelde zich als voormalig staatssecretaris van Financiën méér schuldig aan de wantoestand bij de belastingdienst Toeslagen dan andere kabinetsleden. Zijn terechte stap onderstreept dat – de teller voor het aantal teruggetreden staatssecretarissen als gevolg van de Toeslagenaffaire staat nu op drie. Het tekent de ernst van de kwestie.

Tegelijk verliest het kabinet met de creatieve en intellectueel beweeglijke Wiebes de architect van de vele ad-hocsteunregelingen die het kabinet trof in de coronacrisis. En daarmee een pleitbezorger van ondernemersbelangen. Hoe ‘missionair’ het kabinet ook in de coronacrisis wil blijven, met opvolger Cora van Nieuwenhuizen (VVD), die als minister een dubbelrol krijgt naast infrastructuur en waterstaat, is nog af te wachten of zij deze rol kan invullen.

Het kabinet presenteerde ook de langverwachte inhoudelijke reactie op het Kamerrapport ‘Ongekend Onrecht’. Daarin wordt niet minder dan een nieuwe bestuursstijl aangekondigd, met grotere transparantie, en een herijking van de verhouding overheid-burger. De Toeslagenaffaire, onparlementair samen te vatten een clusterfuck van keiharde wetgeving, doorgeslagen controle, fraudehype, tekortschietende correctie en politieke desinteresse, levert de belofte dat dit nooit meer mag gebeuren.

Het kabinet concludeert terecht dat dit over het functioneren van de ‘hele overheid’ gaat. Dat belooft veel. Een aantal conclusies was al bekend. Een zo ingewikkeld toeslagenstelsel dat én miljoenen burgers bereikt én fraudebestendig is, is dus onmogelijk en daarom onwenselijk. De belofte van een individuele compensatie van 30.000 euro was ook bekend, maar blijkt nog te moeten worden uitgevoerd. Dat stemt dan weer argwanend.

Dat het kabinet belooft beter te gaan luisteren, dat het scherper op averechts werkende regels gaat letten en eerder problemen in de uitvoering wil signaleren, is weer te prijzen. Bij de Nationale Ombudsman kan de vlag dus uit – dat Hoge College van Staat is exact daarvoor ingesteld. Ook de rechtspraak mag dit opvatten als een uitnodiging duidelijker en vooral ook voortaan publiek te rapporteren welke regels burgers en bedrijven tot wanhoop (en rechtszaken) leiden. Hetzelfde geldt de advocatuur, het maatschappelijk werk, de schuldhulpverlening, de jeugdzorg etc. De toeslagenaffaire is immers ook een uiting van een zwaar gereguleerd land waar de kunst van de verdelende rechtvaardigheid voor een almaar complexer weefsel van regels heeft gezorgd. Dat begint dus te verstikken.

Dat ook wordt beloofd de kwaliteit van de dienstverlening door de fiscus aan de burger te vergroten, door meer fysieke loketten aan te bieden, is een opluchting. Hopelijk komt de overheid in bredere zin weer te voorschijn vanachter z’n centrale helpdesks, websites en 0800-keuzemenu’s.

Echt nieuw is vooral de belofte om bij het publiceren van stukken ‘transparanter’ te worden: sneller, eerder, vollediger en met inzage in de persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren. Daarmee wordt het snel giftig geworden etiket ‘Rutte-doctrine’ ontmanteld. Althans dat is de hoop. Of dat ook zo zal blijken moet nog afgewacht worden. Maar de richting is goed.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 16 januari 2021