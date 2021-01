In Manaus in Brazilië moeten artsen kiezen wie ze zuurstof geven. En wie niet.

Covid-slachtoffers worden begraven op de Nossa Senhora Aparecida begraafplaats in Manaus terwijl familieleden toekijken. Begraafplaatsen van Manaus raakten in het begin van de Covid-crisis, vorig jaar, ook al snel vol. Slachtoffers werden toen in massagraven begraven. De situatie dreigt nu nog verder uit de hand te lopen. In de eerste twee weken van dit nieuwe jaar werden al net zoveel mensen opgenomen in de ziekenhuizen als vorig jaar tijdens de maand april, toen Manaus in een diepe crisis zat.

Foto Michael Dantas/AFP