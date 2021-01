Grote brand in boerderij stad Groningen, geen slachtoffers

In de stad Groningen woedt zaterdagochtend een grote brand in een boerderij. Dat meldt de politie op Twitter. De boerderij en een nabijgelegen schuur zijn verwoest door het vuur. Er zijn geen mensen of dieren gewond geraakt.

De brand brak iets voor 02.30 uur uit in een boerderij in de wijk Ulgersmaborg in het noorden van de stad. Om 06.00 uur meldde de brandweer dat het vuur onder controle was. Bij de vlammenzee kwam veel rook vrij die is blijven hangen in de omgeving en voor overlast zorgt. De omwonenden hebben een NL-Alert ontvangen en wordt aangeraden ramen en deuren te sluiten. Ook zijn er asresten beland op de rieten daken van andere huizen; bewoners wordt geadviseerd die deeltjes op te ruimen en hun auto’s af te spoelen.

De uitslaande brand was van grote afstand te zien, zo blijkt uit beelden op sociale media. De lokale televisiezender Oog TV weet te melden dat het pand bewoond werd en het een monumentaal gebouw betreft. Over de oorzaak van de brand is nog niets te zeggen.