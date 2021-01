FVD in Noord-Brabant valt uit elkaar na vertrek Statenleden naar JA21

Drie van de negen Statenleden van Forum voor Democratie in Noord-Brabant stappen over naar JA21, de partij van oud-FVD’ers Annabel Nanninga en Joost Eerdmans. Daarmee valt de provinciale fractie van Forum in Noord-Brabant uit elkaar. De Brabantse coalitie waarin de lokale FVD-fractie samenwerkt met VVD, CDA en Lokaal Brabant blijft wel bestaan; de drie overgestapte Statenleden benadrukken tegenover Omroep Brabant het bestuursakkoord „volmondig” te onderschrijven.

De overstappers zijn Loek van Wely, Frank Duijs en Willem Rutjens (tot vrijdag ook fractievoorzitter van de Brabantse fractie van FVD). Tegen Omroep Brabant zeggen zij dat de eerdere belofte van de Brabantse afdeling van Forum om los van de landelijke partij te opereren, in praktijk niet werkt.

Volgens Forum voor Democratie is de beslissing om op te splitsen „na veel gesprekken en in goed overleg” genomen. De partij zegt dat „een andere vorm van samenwerking nodig is voor een duurzaam bestendig bestuur voor Brabant”. De FVD-fractie in Noord-Brabant bestaat nu nog uit zes personen, met Camiel van der Meeren als fractievoorzitter. De FVD-fractie in Noord-Brabant was na die van de VVD, die tien zetels telt, de grootste.