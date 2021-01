De grenzen van ‘hard aanpakken’ zijn in zicht na ‘toeslagen’

Nu de bomschade aan de rechtsstaat dankzij de Toeslagenaffaire duidelijk is geworden, luidt de vraag: hoe kan dit worden hersteld? Het is in de politiek meestal wachten tot men klaar is met elkaars knopen tellen – als ik dit schrijf weet ik nog niet of het kabinet er uit is, maar ik gok op aftreden. Met name Wiebes kon de afgelopen dagen steeds beter uitleggen waarom „schaamte” nog het enige politieke sentiment is dat past bij vijftien jaar niet opletten. Van Rutte zal het niet komen. In NRC zei hij dat hij er nog „over na moet denken” of dit een smet op zijn premierschap is. Tactisch treuzelen dus – coalitiepolitiek is berekening. Ook schaamte is dan doseerbaar.

Het Openbaar Ministerie gaat dit schandaal niet helpen afwikkelen. Van strafbare „knevelarij” of beroepsmatige discriminatie vond het geen aanwijzingen. Volgende aangifte graag. De Kamer kan nog opvolgen met een échte parlementaire enquête. Er zijn immers heel wat vragen blijven liggen, onder meer naar etnische profilering in de controle. De tranentrekkende conclusies over de manier waarop de Kamer én de rechter zo selectief mogelijk zijn ingelicht, steeds met het oog op de gewenste politieke of juridische uitkomst, lijken mij ook niet met eenvoudig aftreden rechtgezet. Daar ligt een diepere breuk tussen overheid en Kamer. Ook de fiscus kan door de bestuursrechter hierna eigenlijk niet meer als een betrouwbare procespartij worden gezien. De Haagse bubbel, waarvan volgens oud-ombudsman Brenninkmeijer dit alles een product is, moet nog écht doorgeprikt.

Eigenlijk zijn alleen bij de bestuursrechtspraak al conclusies getrokken, zo bleek uit het interview met de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Bart Jan van Ettekoven in Trouw. Dit interview is zeer opmerkelijk, net als de verantwoording die hij deze week in het Nederlands Juristenblad (NJB) publiceerde. Natuurlijk omdat er wordt aangekondigd „de hele kast met uitspraken en zaken door te lichten” om te zien of er ook op andere terreinen „sprake is van disproportionele gevolgen voor burgers” bij te hard optreden. De rechter spreekt behalve door zijn vonnis, nu opeens ook door zijn voorzitter. Dat is nooit eerder vertoond – dat schept ook verwachtingen.

Wat gebeurt er straks als die andere „te strenge” terreinen worden geïdentificeerd? Heropenen kan niet, maar op dezelfde weg doorgaan ook niet meer. Ik zie het vooral als een waarschuwing aan het bestuur en de wetgever – er komt een nieuwe lijn in de rechtspraak. In het NJB wordt een verschuiving naar een „meer indringende toetsing” aangekondigd in zaken waarin burgers in de knel komen „met een belangrijke rol voor het evenredigheidsbeginsel”. Het moet „responsiever” worden en meer „mensgericht”.

Doen de staatsraden dit kastonderzoek helemaal zelf? Of mag de burger zelf ook feedback geven? Het is in ieder geval een kanonschot richting de bestuursrechtwetenschap, die in de toeslagenkwestie pas wakker werd nadat de Raad van State zichzelf had gecorrigeerd. Zij het nogal laat, zoals nu wordt erkend.

Opmerkelijk is dat er in Trouw alvast één terrein wordt genoemd dat in aanmerking komt voor kritische reflectie: de Verklaring Omtrent het Gedrag – de weigeringsgronden zijn daar streng, met grote gevolgen voor wie een baantje zoekt dat een VOG als eis stelt. In die regels zitten vast ook járen politieke retoriek van ‘hard aanpakken’ verstopt.

Waar zou de burger nog meer met disproportioneel streng bestuurlijk optreden zijn geconfronteerd? In een recent advies van diezelfde Raad van State over de „versterking van de kwaliteit van de rechtsbescherming voor de individuele burger” voor de Eerste Kamer wordt onder meer het boetebeleid bij woonfraude genoemd, ofwel het snoeihard handhaven van de Airbnb-regels. Ook de beleidsregels van gemeenten voor schoonmaakhulp thuis en het alcoholslotprogramma vallen in deze categorie. In het NJB noemt Van Ettekoven nog de terugvordering van bijstand en de fosfaatregels. Op een aantal van deze terreinen heeft de rechter al ingegrepen. Dat lijkt dus vaker te gaan gebeuren. Er hangt een omslag in de lucht. De bestuursrechter laat zich niet nóg eens vangen door de wetgever en het bestuur.

Folkert Jensma is juridisch commentator.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 16 januari 2021