De duistere kant van nieuwe gadgets

In december werd het nieuwste seizoen van In Machines We Trust afgerond. De serie wordt gemaakt door techvakblad MIT Technology Review en gaat niet over de nieuwste of hipste gadgets. Host Jennifer Strong duikt juist in de duistere kant van de technologie die steeds meer ons leven beheerst. Want het doel achter de gadgets is lang niet altijd om ons leven makkelijker te maken. Zo gaat de laatste aflevering over een zwarte Amerikaan die ten onrechte in de cel belandt omdat gezichtsherkenningssoftware zegt dat hij de dader van een diefstal is.

Elke verontrustende aflevering duurt 20 minuten en je moet er maar niet te lang bij stilstaan dat je die luistert via een apparaatje dat ook ingezet kan worden om je af te luisteren.

Tech 18 afleveringen van 20 min MIT Technology Review

