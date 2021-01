Gehoord: serieus gesprek op de fiets tussen twee mannelijke studenten.

„Ben jij ook voor die avondklok?”

„Ja joh, ideaal. Spreek je met je date rond 19.30 af. Zekerheid dat je tot 4 uur kan blijven!”

