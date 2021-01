CDU kiest Armin Laschet als partijvoorzitter - en daarmee als mogelijke opvolger van Merkel

Op een digitaal congres vanuit Berlijn heeft de CDU, de grootste Duitse regeringspartij, Armin Laschet (59) als nieuwe voorzitter gekozen. Met deze leider kiezen de 1001 gedelegeerden van de partij voor iemand die niet met een botte bijl de 16-jarige erfenis van Angela Merkel als kanselier te lijf zal gaan.

Laschet kreeg in de finaleronde 521 stemmen; zijn overgebleven tegenstrever, de conservatievere Friedrich Merz, 466. De winnaar, die op dit moment premier is van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, moet de partij nu naar een overwinning bij de Bondsdagverkiezingen van september leiden. Of hij dat ook als Kanzlerkandidat doet, dus als lijsttrekker en mogelijke opvolger van Merkel, dat wordt pas later bekend.

Laschet presenteerde zich op het digitale congres als een gemoedelijke bestuurder, compleet in lijn met zijn imago. Hij benadrukte wederom dat hij een man is van het politieke midden, die coalities kan bouwen en de partij samen kan brengen. Jens Spahn, minister van Gezondheid, moet als zijn ‘running mate’ de conservatievere flank afdekken.

In hun speeches voorafgaand aan de stemming, benadrukten de drie kandidaten Friedrich Merz, Norbert Röttgen en Laschet allen hoe belangrijk het compromis en het midden voor ze zijn, en dat er ruim oog moet zijn voor milieu, het bedrijfsleven en verdere digitalisering. Röttgen, gezien als de ‘modernste’ van de drie mannen, viel na de eerste stemronde af.

Wie uiteindelijk de lijsttrekker wordt van de CDU en de Beierse zusterpartij CSU, dat wordt pas komend voorjaar bepaald door beide partijbesturen. In de tussentijd zijn er drie belangrijke deelstaatverkiezingen. Ook is de minister-president van Beieren, Markus Söder (CSU), veel populairder bij kiezers. Dat weet hij, dus lijkt Söder ook een serieuze gooi te willen doen naar de rol als lijsttrekker voor de christen-democraten.

Kil afscheid Merkel voor ‘AKK’

De nieuwe man volgt als voorzitter de huidige voorzitter Annegret Kramp-Karrenbauer op, die in december 2018 de strijd won van Jens Spahn en Friedrich Merz. Zij wilde een jaar geleden al opstappen, maar door corona lukte het enkele malen niet een congres te organiseren.

Kramp-Karrenbauer was lange tijd de favoriet van Angela Merkel, maar haar vermogen om te leiden haperde meermaals. Ze struikelde uiteindelijk over een crisis in Thüringen, waar de CDU het met de radicaal-rechtse AfD op een akkoordje gooide om een liberale deelstaatpremier van de FDP aan de macht te krijgen.

Merkel moest uiteindelijk ingrijpen om de crisis glad te strijken. Het was pijnlijk dat de bondskanselier vrijdagavond, in haar laatste toespraak als leider op het congres, Kramp-Karrenbauer niet afzonderlijk bedankte voor de afgelopen jaren. Terwijl de rest van de sprekers AKK overlaadde met complimenten, kon er bij Merkel geen hartelijk woord van af.