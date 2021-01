Brits stadje in de ban van sektes

Elke podcast heeft een hoofdpersoon nodig die je meeneemt door het verhaal. Bij de serie The Town That Didn’t Stare is dat geen persoon, maar een kleine stad in het midden van Engeland: East Grinstead.

Wat aan de oppervlakte een gewoon stadje lijkt, blijkt een bizarre voedingsbodem voor alternatieve religies: van Scientology tot Mormonen, van heidenen tot Opus Dei.

Dit is de Britse versie van Twin Peaks, maar dit keer is het geen fictie. Presentator Nick Hilton groeide op in East Grinstead en maakte de serie in zijn slaapkamer tijdens de eerste Engelse lockdown. Dat dit terug te horen is, doet niet af aan de vertelkracht waarmee Hilton laat zien hoe het stadje na de komst van L. Ron Hubbard steeds meer in de greep van Scientology komt.

Geestelijk leven 6 afleveringen van 40 min Podot

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 16 januari 2021