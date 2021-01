#20 Waarin je hoort wat een demissionair kabinet nog kan/mag

Het kabinet Rutte III heeft net niet de eindstreep gehaald. Vrijdag, twee maanden voor de Tweede Kamerverkiezingen, ontving de Koning een brief van premier Rutte waarin hij bekendmaakte dat zijn kabinet aftreedt. Het einde van een kabinet, maar niet één met slaande deuren en crisisberaad diep in de nacht. Dit kabinet eindigde zakelijk, bijna procedureel, met een lange aanloop en in het daglicht.

En dat midden in de grootste naoorlogse crisis die Nederland gekend heeft. In deze Haagse Zaken hoor je van Mark Kranenburg en Pim van den Dool wat het betekent als een kabinet aftreedt, wat een kabinet in demissionaire staat kan en mag, hoe dat in het verleden is gegaan en of het kabinet nu beperkt is in de bestrijding van de coronacrisis.

Redactie en productie door Iris Verhulsdonk

@LamyaeA // @Pimvandendool