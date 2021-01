13de federale executie uitgevoerd in VS, laatste onder regering-Trump

De 48-jarige terdoodveroordeelde Dustin Higgs is vrijdagnacht (lokale tijd) geëxecuteerd in de Terre Haute-gevangenis in de Amerikaanse staat Indiana, meldt persbureau AP. Higgs is de dertiende en laatste persoon die onder de regering van president Donald Trump terechtgesteld wordt. Het is voor het eerst in 120 jaar tijd dat er zoveel zogenoemde federale doodstraffen in één ambtstermijn zijn uitgevoerd.

Eerder deze week werden Lisa Montgomery en Corey Johnson (beiden 52 jaar oud) geëxecuteerd. Het leek er even op dat de levens van de drie gespaard zouden worden: in twee afzonderlijke rechtszaken werd bepaald dat de executies moesten worden uitgesteld vanwege de coronapandemie. Het hooggerechtshof draaide beide besluiten echter terug. Het uitstel had voor allen waarschijnlijk betekend dat ze zouden blijven leven: over vier dagen vindt de machtswisseling plaats en de toekomstige president Joe Biden heeft al kenbaar gemaakt geen federale executies te willen uitvoeren.

In de eerste zaak bepaalde de rechter dat de Terre Haute-gevangenis een beter coronabeleid moest invoeren alvorens Montgomery geëxecuteerd kon worden. In de tweede draaide het om het feit dat zowel Higgs als Johnson het coronavirus had opgelopen in de gevangenis en zij volgens de rechter eerst moesten uitzieken voor ze geëxecuteerd konden worden.

Moorden

De vrijdag geëxecuteerde Higgs is veroordeeld voor de moord op drie vrouwen in 1996. Higgs was niet degene die de trekker overhaalde - dat was zijn vriend Willis Haynes die werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf - maar had de slachtoffers wel naar de plek gebracht waar zij werden gedood. De woensdag geëxecuteerde Montgomery was veroordeeld voor de moord op een zwangere vrouw in 2004 en de donderdag gedode Johnson had zich schuldig gemaakt aan zeven moorden in het drugscircuit in 1992.

In de Verenigde Staten waren voor president Trump aan de macht kwam zeventien jaar lang geen federale doodstraffen voltrokken. Dat betekent niet dat er in die periode niemand geëxecuteerd werd: verschillende staten voeren de doodstraf nog met enige regelmaat uit. Uit data van het Death Penalty Information Center blijkt dat in 2020 bijvoorbeeld achttien mensen zijn terechtgesteld, van wie de meesten (zeven) in Florida.