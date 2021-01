Zwanger of niet, is niet aan Gommers

In de EO-podcast ‘Virusfeiten’ bespraken interviewer Tijs van den Brink en hoofd van de IC’s Diederik Gommers zwangeren en Covid-19. Gommers: „Een kind in je buik, dan gaat je middenrif omhoog en wordt je long wat kleiner. Die mensen hebben gewoon minder reserves, zwangeren, en uiteindelijk moet je dan geen Covid krijgen, snap je, want dan kom je sneller met je ademhaling in de problemen. Als je zwanger wilt worden, wacht dan nog even tot we allemaal gevaccineerd zijn.”

Sarah Sluimer is schrijver en essayist.

Tijs van den Brink mompelt daarop iets over dat hij dacht dat er juist een geboortegolf aan komt. De mannen lachen. „Na de zomer mag je allemaal weer zwanger worden”, sluit Gommers zijn betoog af. Weer gegrinnik. „Oké, nou dan wachten we daar allemaal nog even mee”, zegt Van den Brink schalks.

Volgens het NVOG zijn er tot nu toe 4.739 meldingen van zwangeren met Covid-19. Zesentwintig van hen hebben op de intensive care gelegen. Eén zwangere vrouw is overleden. Tot nu toe, en we zijn bijna een jaar onderweg, heeft er vanuit officiële instanties nog geen enkele waarschuwing geklonken zwangerschappen uit te stellen.

‘Intensivisme’

Microbioloog Rosanne Hertzberger stelde op Twitter dat Gommers hier spreekt vanuit ‘intensivisme,’ oftewel: het specifieke perspectief van medici die zich gespecialiseerd hebben in intensieve zorg. „Vanuit de microrealiteit van de IC is zwanger worden echt een onnodige risicofactor, bovendien makkelijk te vermijden.”

Beroepsdeformatie dus, maar dan wel gebracht met de nonchalante panache van een omnipotent. Ik nam Diederik Gommers tot nu toe niet eens heel veel kwalijk. Hij is slechts één van de mannen die opeens uit hun saaie werkkamers zijn weggetrokken om de natie in tijden van dood en ellende de weg te wijzen. En natuurlijk bevalt dat. Zie hoe hij op televisie, proostend op ‘het licht aan het einde van de tunnel’, maar altijd met de waarschuwende vinger, comfortabel keuvelt. Gommers is een goede leering. Hij weet: onheilstijding verpakt als vaderlijkheid valideert zijn roem.

Maar nu hij zijn zeer gespecialiseerde beroepspraktijk tot in de baarmoeders van alle vrouwen van Nederland heeft gebracht, heeft hij, ook als medisch specialist, een morele grens overschreden. Zwanger zijn of willen worden, is nu niet en nooit niet aan Diederik Gommers. Vrouwen doodsangst aanjagen omwille van de eigen hunkering naar hete studiolampen is weerzinwekkend.

Extreme adviezen

Het duurt nooit lang voor een man met oneigenlijke invloed zich het lichaam van vrouwen toeëigent. Dat Tijs van den Brink dat allemaal prima vindt, zal overigens niemand verbazen. Maar wees gewaarschuwd: zo lang Diederik Gommers steeds wordt uitgenodigd om zijn licht over het arme volk te laten schijnen, zal hij zich uitputten in steeds extremere adviezen.

Overigens maakte hij een dag later excuses op Instagram. Ook daarin bleek hij een inmiddels volleerde mediapersoonlijkheid. Zo eentje die nooit écht sorry zegt, omdat hij ook wel weet dat het onopgesmukte erkennen van zijn egomane roes hem minder aantrekkelijk maakt voor de talkshowtafel. Zijn uitspraken waren „buiten de context een eigen leven gaan leiden”. Hij had „de kracht van social media onderschat”. We moesten, kortom, maar van hem blijven houden.

Dat hij ondertussen tussen neus en lippen door een essentiële verworvenheid had vertrapt? We nemen het voor lief.

En de mannen van de pandemie, ze groeien, bloeien, blozend zwanger van hun eigen meningen, ideetjes en morele oordelen. Wat zeg ik? Ze zijn al maanden uitgerekend.