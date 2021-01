Zeker 24 doden bij aardbeving Indonesië

Bij een aardbeving met een kracht van 6,2 op het Indonesische eiland Sulawesi zijn vrijdag zeker 24 doden gevallen en honderden mensen gewond geraakt. Dat meldt de rampenbestrijdingsdienst BNPB in West-Sulawesi.

De dienst verwacht dat het dodenaantal nog zal oplopen, omdat hulpdiensten nog niet in het hele rampgebied ter plaatse zijn. Lokale media berichten over meerdere gebouwen waar mensen in opgesloten zouden zitten. Duizenden mensen zijn volgens de BNPB uit hun huizen gevlucht.

De aardbeving vond rond 01.30 uur lokale tijd plaats, op een diepte van 10 kilometer. De beving zorgde voor meerdere aardverschuivingen. Het epicentrum van de aardbeving was 6 kilometer ten noordoosten van Majene, de hoofdstad van het gelijknamige regentschap op het eiland.

De regio werd op donderdag ook al getroffen door een beving met een kracht van 5,9, maar daarbij raakten volgens de autoriteiten geen mensen gewond. Volgens een woordvoerder van de BNBP hoeft er voorlopig niet te worden gevreesd voor tsunami’s, maar zouden eventuele naschokken wel voor flinke vloedgolven uit de zee kunnen zorgen.

Ring van Vuur

In Indonesië zijn vaker aardbevingen, omdat het land aan de zogeheten Pacifische Ring van Vuur ligt, een hoefijzervormig gebied rondom de Stille Oceaan dat zich uitstrekt van Nieuw-Zeeland tot Zuid-Amerika. In de ring liggen 452 vulkanen, waarvan er 128 actief zijn en 65 geclassificeerd zijn als gevaarlijk.

In 2018 kwamen in Palu op Sulawesi meer dan vierduizend mensen om het leven door een aardbeving met een kracht van 7,7, die een tsunami en verschillende aardverschuivingen veroorzaakte. Bij een zeer zware zeebeving in de Indische oceaan in 2004 kwamen zeker 230.000 mensen om, van wie meer dan de helft in Indonesië woonde.