‘Wilders meldde bijdrage aan advocatenkosten niet in register’

Geert Wilders’ rechtszaak rond zijn minder-Marokkanenuitspraak wordt mede betaald door de rijke Amerikaanse zakenman Robert Shillman. Dat meldt Follow the Money vrijdag op basis van onderzoek naar stukken van die stichting. In het jaar 2017 werd via een stichting bijna 214.000 dollar (zo’n 176.000 euro) overgemaakt aan de advocaat van de PVV-voorman. Die bijdrage is niet opgenomen in het geschenkenregister van de Tweede Kamer.

Wilders en Shillman trekken al jaren met elkaar op, reconstrueert Follow the Money. De politicus omschrijft de zakenman als een „visionair” en een belangrijke partner in de strijd tegen de islam, die ze beiden zien als een bedreiging voor de Westerse beschaving. Zo steunde Shillman een Mohammed-cartoonwedstrijd in 2015 waar Wilders te gast was. Het gebouw waar die wedstrijd plaatsvond werd onder vuur genomen door lieden met aanvalsgeweren.

Proces

Wilders is al jaren verwikkeld in de rechtszaak naar aanleiding van een verkiezingsbijeenkomst in 2014 waarbij hij zijn aanhangers vroeg of ze „meer of minder Marokkanen” willen. Het hof in Den Haag oordeelde dat de PVV-leider zich schuldig had gemaakt aan groepsbelediging, maar legde hem geen straf op. Wilders kondigde cassatie aan. De politicus ontkende na vragen van Follow the Money niet dat Shillman geld heeft overgemaakt, maar benadrukt wel dat de „steun van velen uit binnen- en buitenland” die hij heeft gekregen volledig is opgegaan aan advocatenkosten. „Heb zelf nooit één cent ontvangen”, twitterde hij.

De politicus beschouwt de zaak als een „politiek proces” en een poging hem de mond te snoeren. Hij vindt de vragen over de oorsprong van het geld waarmee zijn advocaten betaald worden dan ook irrelevant, blijkt uit de tweet. Toch heeft hij zelf in het verleden ook kritiek geuit op Alexander Pechtold die de gift van een appartement in Scheveningen niet vermeldde in het geschenkenregister. De toenmalige D66-leider beschouwde dat als een privézaak omdat hij de oud-diplomaat al tientallen jaren kende.

Het idee van het geschenkenregister is dat giften aan politici niet kunnen leiden tot belangenverstrengeling. De regels van de Tweede Kamer schrijven voor dat giften van 50 euro of meer binnen een week gemeld moeten worden. Of en wanneer uitzonderingen gemaakt worden voor giften in de privésfeer, blijkt voor interpretatie vatbaar. Hoogleraar Wim Voermans zegt tegen Follow the Money dat Wilders volgens de regels de bijdrage in de advocatenkosten waarschijnlijk had moeten melden. Geert-Jan Knoops, de advocaat van Wilders, wil tegenover de site niet op de zaak reageren vanwege zijn beroepsgeheim.