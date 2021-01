Wie leidt straks de Trump-dynastie: Don jr. of toch Ivanka?

In het eerste weekeinde dat hun vader van Twitter is verbannen, reageren zijn twee oudste kinderen nogal verschillend op dat nieuws. Donald Trump jr. (1977) schiet zaterdagochtend gelijk in de aanval. Op Twitter en Facebook deelt hij een video vanuit zijn huiskamer waarin hij een minutenlange tirade afsteekt tegen Big Tech. Met een Amerikaanse vlag op de achtergrond vraagt Don Jr. boos waarom „de ayatollah nog wel een account heeft”, maar zijn vader, de president van de Verenigde Staten, niet.

Zijn vier jaar jongere zus Ivanka (1981) laat pas zondagochtend wat van zich horen. Op haar favoriete sociale medium Instagram plaatst ze een huiselijke foto, waarop haar man Jared Kushner met hun drie kinderen poseert rond een – ogenschijnlijk zelfgemaakte – verjaarstaart. „Happy 40th Birthday my love!” Geen woord over de Twitter-ban van pa.

Al voor zijn besluit de politiek in te gaan, presenteert Donald Trump zijn familiebedrijf als dynastie. In de laatste seizoenen van zijn tv-show The Apprentice laat hij zich flankeren door zowel Ivanka als Don jr. En hoewel de Amerikaanse republiek geen adel heeft, kent ze wel politieke dynastieën als de Kennedy’s, de Bushes en de Clintons. Dus nu president Trump over drie dagen het Witte Huis moet verlaten, rijst ook de vraag wat voor toekomstplannen de rest van de familie heeft.

De vraag wat zij ambiëren, is extra relevant geworden na de Capitool-bestorming van 6 januari. Trump moest al vrezen voor grote juridische problemen als ambteloos burger zonder presidentiële immuniteit. Maar na de door hem aangemoedigde aanval op het parlementsgebouw, loopt hij ook het risico zich in 2024 niet opnieuw verkiesbaar te mogen stellen. Wie heeft de beste papieren om hem eventueel op te volgen in de politiek?

Het oogappeltje of de stamhouder

Dat Donald Trump in juni 2015 na jarenlange speculaties zijn presidentskandidatuur aankondigt, is zeker niet alleen een kwestie van brandende politieke ambitie. In feite gaat het – in marketingjargon – om een rebranding-campagne. Zijn imperium staat er slecht voor. Inkomsten uit hotels en resorts dalen al jaren en zijn tv-activiteiten compenseren dit maar deels, blijkt later ook uit gelekte belastingaangiftes.

Als de kijkcijfers van zijn realityshow blijven tegenvallen, besluit Trump dat zijn merknaam dringend een nieuwe impuls nodig heeft. De stap naar de politiek levert die gewenste media-aandacht op – en zelfs veel meer. Ook tot verrassing van de kandidaat zelf, wint hij niet alleen de Republikeinse nominatie maar zelfs het presidentschap. Zijn gooi naar een tweede termijn mislukt. En nu wil hij niet terugkeren naar New York, maar verkassen naar zijn privéclub Mar-a-Lago. In het zonnige zuiden van Florida kan hij vanaf woensdag een eventuele doorstart in de politiek of media beramen.

Als buitenmens, jager en wapenliefhebber ligt Don jr. beter bij de rurale, conservatieve achterban dan Ivanka

Van oudsher geldt oogappeltje Ivanka als zijn gedoodverfde kroonprinses. Maar de laatste Washingtonse jaren heeft Don – als oudste zoon toch de stamhouder – zich knap omhoog geknokt in de opvolgingshiërarchie. Veel meer dan zijn zus is hij een politiek dier gebleken, die de Make America Great Again-boodschap van zijn vader enthousiast uitdraagt – en oprecht lijkt te delen. Als buitenmens, jager en wapenliefhebber ligt hij ook beter bij de rurale, conservatieve achterban.

Bij aanvang van Trump presidentschap, begin 2017, is juist Ivanka nog favoriet. Ook nadat hij nog twee andere kinderen heeft gekregen bij een tweede echtgenote (actrice Marla Mapels), en een derde (fotomodel Melania Knauss), is zij papa’s lieveling gebleven. Zij valt tijdens Trumps eerste maanden in als informele first lady, omdat Melania dan nog in New York zit (naar eigen zeggen omdat zoon Barron het schooljaar nog moet afmaken, later lekt uit dat ze bezig is haar huwelijkse voorwaarden te heronderhandelen). Ivanka treedt in binnen- en buitenland op als first daughter en krijgt een betaalde post als ‘presidentieel adviseur’.

Het presidentschap lijkt de vader-dochter-band echter verstoord te hebben. New Yorkse tabloids melden regelmatig dat Ivanka haar vroegere leven als socialite in de metropool erg mist. Vóór haar vaders carrièreswitch was ze als uitbater van haar eigen lifestylemerk een veel geziene gast op premières en gala’s. Om ooit naar dat oude leventje in de overwegend progressieve stad terug te kunnen keren, lijkt ze enige afstand te houden van haar vaders meest omstreden daden.

Zo wendt ze – vergeefs – haar adviseursrol aan om diens presidentschap een woke randje te geven. Ze zet zich in voor gevangenishervorming en voedselhulp aan arm Amerika. Haar man Jared Kushner bedrijft vredesdiplomatie in het Midden-Oosten. Het zou, zeker na de Capitool-bestorming, niet genoeg zijn om het oude New Yorkse leven weer op te plakken, blijkt uit een rondgang die Vanity Fair maakte langs vrienden en kennissen. „Deze stank raakt ze nooit meer kwijt.”

Zijn baby, mogelijk een loser



Don onderhoudt van jongs af aan een veel moeizamere band met zijn vader: altijd moet hij hengelen naar waardering en aandacht. Dat begint al vóór zijn geboorte, op Oudjaarsdag 1977, verklapt zijn moeder Ivana in haar memoires Raising Trump. Ze beschrijft dat haar toenmalige man zijn voornaam aanvankelijk helemaal niet wil delen met zijn eerstgeborene. Want: „Wat als hij een loser is?”, zegt hij in haar herinnering. De avond van de geboorte van zijn eerste kind, gaat Donald de stad in om New Yorkse nieuwjaarfeestjes af te lopen.

Als oudste kind krijgt Don jr. het meest mee van de breed in de roddelpers uitgemeten vechtscheiding van zijn ouders. Hij spreekt zijn vader als puber een tijd niet als hij hoort over diens buitenechtelijke escapades, pas als adolescent volgt verzoening. Don studeert af aan dezelfde zakenschool in Pennsylvania als zijn vader. En na enkele wilde jaren, onder meer als barman in ski-oord Aspen, gaat hij alsnog aan de slag in het vastgoedimperium van pa, om op te klimmen tot vice-directeur. Begin 2017 krijgt hij, met broertje Eric, de minder dankbare taak het familie-imperium op afstand van hun pasgekozen vader te plaatsen.

Killer-instinct

In menig opzicht herhaalt Donald Trump de kille, carrièregerichte opvoeding die hijzelf kreeg van zijn eigen vader. Familiepatriarch Fred Trump senior dringt zijn zonen een meedogenloos killer-instinct op, analyseert Mary Trump (een volle nicht van de president) in haar vorig jaar verschenen boek Too Much and Never Enough. Haar eigen vader Fred jr. kan alle prestatiedruk niet aan en zal zich op jonge leeftijd dooddrinken. Ome Donald blijkt er wel vatbaar voor, en verwordt tot narcistische, onverantwoordelijke sjoemelaar, analyseert de psychologe. Hij zal uiteindelijk ook het miljoenenimperium overnemen dat zijn vader met sociale woningbouw in New York heeft opgebouwd.

Donald Trump is een afwezige vader, aldus echtgenote Ivana, die bij hem weggaat als Don jr. twaalf is, Ivanka acht en Eric vier. Ook als hij wél thuis is, weet hij geen echt contact te leggen met zijn kinderen. „Hij was pas in staat hun taal te spreken zodra ze van de universiteit kwamen. Want toen kon hij eindelijk met ze over zaken praten”, zegt Ivana in 2017. Opvoeden ziet hij vooral als loopbaanbegeleiding. „Hij is boven alles een zakentype, dus we brachten veel tijd met hem door, maar altijd in een bedrijfsomgeving”, vertelt Don in 2011 in de talkshow Oprah.

Donald Trump is een afwezige vader, aldus echtgenote Ivana, die bij hem weggaat als Don jr. twaalf is

In Trumps zakentijd floreert Ivanka, in de politieke jaren bloeit juist Don op. Hij is een fervent en uitgesproken twitteraar. Zij houdt meer van de schone schijn van Instagram. Als Ivanka al een keer verhit twittert, krijgt ze snel spijt. Zo verwijdert ze op 6 januari fluks een tweet waarin ze de Capitool-betogers ‘patriotten’ noemt.

Don en Eric kennen zulke schroom niet. Net als hun vader zwepen zij tijdens de mars die voorafgaat aan de bestorming Trump-fans op tot actie. Op een filmpje van de presidentiële familie, gemaakt kort voor de belegering van het parlementsgebouw, is te zien dat de broers extatisch reageren op de aanzwellende meute. Hun zus is minder uitgelaten.

Bij campagnebijeenkomsten in de opmaat naar de verkiezingen van 3 november is dit stijlverschil al duidelijk. De rally’s van Ivanka zijn kleinschaliger, bedaagder en iedereen draagt een mondkapje. Don jr. vult, net als zijn vader, liefst landingsbanen of hangars met duizenden fans, van wie de meesten hun gezichtsmasker na aanvang meteen afdoen.

Kort voor de belegering van het parlementsgebouw reageren Don en Eric extatisch op de aanzwellende meute.



Als Don eind oktober een MAGA-rally houdt (‘Make America Great Again’) in pensionado-enclave Vero Beach, in Florida, zijn vrouwelijke Trump-fans over hem veel enthousiaster dan over Ivanka. „En ze heeft thuis drie kinderen zitten, hè”, diskwalificeert Lisa d’Angelo haar. (Don jr. heeft er overigens vijf, maar die worden vooral opgevoed door zijn ex-vrouw Vanessa.) „Ze praat zo zacht”, klaagt haar vriendin Miriam Poskanzer.

Hoewel haar broer de MAGA-boodschap wél luidruchtig en overtuigend uitdraagt, moeten Ivanka’s kansen niet worden uitgevlakt. Don jr. heeft het manco dat hij sinds zijn scheiding ongetrouwd is: geen pre onder conservatieve kiezers. Hij heeft wel een nieuwe vriendin, die net zo politiek uitgesproken is als hij. Op de Republikeinse conventie gaven zij en Don zulke gepassioneerde toespraken dat ze drugsgebruik moesten ontkennen.

Maar deze Kimberly Guilfoyle heeft schandalen aan zich kleven. Zo werd ze ontslagen bij Fox News, omdat ze aan ondergeschikten de dickpics (piemelfoto’s) liet zien die eerdere bedpartners haar stuurden. De grootvader van de president legde weliswaar ooit de eerste basis voor de Trump-dynastie door in Canada bordelen te openen. Maar Guilfoyle schokte aanwezigen door tijdens een Republikeins fondsenwerf-diner een lapdance aan te bieden aan de vrijgevigste donateur.

Hergroeperen in Florida

Florida werd tijdens de presidentscampagne platgelopen door Trump en zijn gezin. Omdat het een swing state is, maar ook omdat het de plek is waar de familie zich lijkt te gaan hergroeperen nu Mar-a-Lago de vaste residentie wordt van de ex-president. Die privéclub in West Palm Beach, een schiereiland voor de Atlantische kust van Florida, diende de afgelopen jaren al als presidentieel winterverblijf. De rijke buren klagen over overlast en hebben rechtszaken lopen om Trump weg te krijgen. Hun imposante villa’s – afgeschermd door muren en hoge rijen coniferen, en privéstrandjes aan de oceaan – dreigen in waarde te dalen.

De familie heeft meer bezit in Zuid-Florida. In Doral, een stadsdeel van metropool Miami, is er een Trump-hotel met golfbaan. Zoals elke vestiging straalt het optisch grote luxe uit. In de lobby hangt kitsch. Het personeel knipmest gasten onderdanig toe. De badkamers zijn uitgerust met vergulde kranen.

De familie lijkt zich te gaan hergroeperen in Florida nu Mar-a-Lago de vaste residentie wordt van de ex-president. Foto J. David Ake/AP

Tegelijkertijd is het verval onmiskenbaar. Enkele jaren terug moest geschikt worden met een gast die klaagde over bijtende bedwantsen. Trumps plan om op Doral de G7 te organiseren en zijn hotel zo financieel te helpen, moest hij intrekken na brede kritiek vanwege belangenverstrengeling.

Begin november, op de avond voor de verkiezingen, is het rustig in lobby en restaurant. Op het verder nagenoeg lege terras zit een groot gezin van hispanics te eten. Vanaf de kop van de tafel vertelt de vader luid hoe hij ooit Republikein werd. „Ik had als tiener een baantje bij het tankstation. Vier dollar per uur, acht uur per dag, vijf dagen per week. Dus toen ik mijn eerste loonstrookje kreeg, dacht ik: daar staat 200 dollar op. Maar ik kreeg na belastingen maar 160 dollar. Toen was ik voor de rest van mijn leven Republikein.”

Inspelend op dit soort sentimenten mobiliseerde Trump in november verrassend veel conservatieve latino’s in Miami en omgeving. Het Witte Huis won hij er niet mee, maar zijn electorale succes in de ‘hoofdstad van Latijns-Amerika’ maakt Florida tot interessante politieke springplank voor zijn telgen.

In 2022 moeten senator Marco Rubio en gouverneur Ron DeSantis hun zetel in de staat verdedigen, en er gaan speculaties dat Ivanka of Don jr. hen in de Republikeinse voorverkiezingen willen uitdagen. Een eerste waardebepaling van het politieke merk Trump, die ook kan aantonen hoe de verhoudingen binnen de dynastie er dan bij liggen.

