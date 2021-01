‘We verlangen geen van beiden naar vastigheid’

Charles: „Na mijn studie rechten ben ik in 2014 naar Kenia vertrokken. Ik wilde naar Afrika om levenservaring op te doen, een avontuurlijk leven te hebben en om ondernemer te worden, al wist ik nog niet hoe of wat. Ik heb eerst stage gelopen bij een bedrijf in mobiel betalingsverkeer. Dat was leuk, maar ik ontdekte dat ik reizen en dingen zien en meemaken leuker vond. Ik organiseerde safari’s voor expats, leerde zo het land goed kennen en begon een reisbureau. Ik wil mensen een ander Afrika laten zien en de vooroordelen wegnemen, bijvoorbeeld dat het een eng en onveilig continent is.”

Stephanie: „Je bent vaak op reis door Kenia en andere Afrikaanse landen op zoek naar bijzondere plekken.”

Charles: „Ik woon en werk op een compound in Nairobi waar mijn medewerkers ook wonen en werken. Mijn bureau heeft ook een kantoor in Zuid-Afrika en in Oeganda. Ik reis veel, op zoek naar nieuwe ervaringen. Vaak met een filmploeg die promotiemateriaal maakt. Daarna zit ik weer een paar maanden op kantoor. Maar managen vind ik best lastig.”

Stephanie: „De compound is een jungle-achtige tuin van vier hectare, echt een fantastische plek.”

Charles: „Vóór corona had ik zestig medewerkers, van wie een derde lokale mensen. Daar zijn er nu nog vijfentwintig van over, want overheidssteun krijgen we hier niet.”

In het kort Stephanie Zee (33) studeerde communicatie- en informatiewetenschappen. Ze heeft in salesfuncties gewerkt en als hoofd productie van een videoproductiehuis. Ze woonde en werkte twee jaar in Texas als copywriter en fotograaf. Nu werkt ze als marketingmanager voor een bedrijf in lifestyle-cadeaus en woont ze afwisselend in Nederland en Afrika. Ze verdient tweemaal modaal. Charles Witlox (31) studeerde rechten en woont en werkt sinds 2014 in Afrika, vooral in Kenia, Oeganda en Zuid-Afrika, voor zijn eigen reisbureau, Charlie’s Travels. Charles heeft een modaal inkomen.

Stephanie: „Charles en ik kennen elkaar uit onze studietijd in Utrecht. Daarna ben ik gaan werken bij een videoproductiehuis. Vervolgens heb ik twee jaar in Texas gewoond en gewerkt, als copywriter en fotograaf. In november 2019 ben ik terugverhuisd naar Nederland. Een paar maanden later ontmoette ik Charles in Kaapstad. Daar is onze relatie begonnen. We delen passies als reizen, film, fotografie en ideeën ontwikkelen, en verlangen geen van beiden naar vastigheid.”

Charles: „Op dit moment zijn we aan de kust in Kenia, waar we een reis hebben georganiseerd voor remote workers. We kwamen op het idee door al die thuiswerkers in Nederland. Die kunnen ook in Kenia werken en ’s avonds en in het weekend leuke dingen doen. Dan gaan we bijvoorbeeld vissen, motorrijden, naar een safaripark, dansen, yoga.”

Stephanie: „Tijdens trips help ik met fotografie en filmen, maar het is echt Charles’ bedrijf. Ik werk fulltime als marketingmanager voor een bedrijf in lifestylecadeaus in Nederland.”

Geen zin in de boekhouding

Charles: „Een persoonlijkheidstest wees ooit uit dat ik nul ambitie heb. Ik kan inderdaad best taken laten liggen als ik daar geen zin in heb, de boekhouding bijvoorbeeld, maar ik kan ook supergedreven zijn en keihard werken. Ik heb wel heel duidelijk voor ogen wat ik wil.”

Stephanie: „Ja, jij denkt altijd na over wat je wilt en bent altijd bezig met nieuwe ideeën.”

Charles: „Ik ben niet gedreven in de zin van ‘hoe haal ik meer omzet’. Maar eigenlijk denk ik altijd aan werk. Zelfs onder de douche en tijdens het hardlopen.”

Stephanie: „Jij bent ambitieus als het gaat om het realiseren van je dromen. Maar als ik een lekker muziekje opzet en geurstokjes aansteek, ontspant hij wel, hoor.”

Charles: „Ik moet inderdaad een wat betere balans vinden. Als ik over twintig jaar ontdek dat ik alleen maar aan werk heb gedacht, is dat niet goed. Misschien komt het ook doordat ik in mijn kantoor woon. Dat is praktisch, omdat ik zoveel op reis ben. Ik hecht totaal niet aan comfort, ik zou rustig een half jaar voor 10 euro per nacht in een guesthouse kunnen wonen.”

Stephanie: „Afgelopen zomer waren we een aantal maanden in Amsterdam, op acht verschillende overnachtingsplekken. Leuk, al die verschillende buurten.”

Charles: „Ik vind het geweldig om het leven in een nieuwe wijk te ontdekken. Ik ben wel nieuwsgierig.”

Stephanie: „Dat heb ik ook. Wel heb ik altijd een paar kaarsjes, beeldjes en foto’s van familie en vrienden bij me die ik neerzet op de plek waar ik verblijf.”

Charles: „En een knuffel.”

Stephanie: „Dan voel ik me meteen thuis.”

Geurstokjes

Charles: „Mijn droom is om eco-communitylodges in de natuur te bouwen. Lodges die worden gerund door de lokale gemeenschap, waarbij ik het kapitaal en de kennis aandraag. Ik wil graag verantwoord ondernemen.”

Stephanie: „Met het oog op duurzaamheid worden mensen dan ook gestimuleerd om voor een langere periode te komen.”

Charles: „Stephanie en ik willen geen collega’s zijn, daarom hebben we nadrukkelijk allebei onze eigen baan.”

Stephanie: „Ik zou best willen werken voor zijn reisbureau, maar dan moet ik het eerst uitmaken en dan solliciteren.”

Charles: „Ik zou je direct aannemen. Ik denk overigens dat samenwerken best goed zou gaan, maar het is toch een beetje riskant. Het gevaar bestaat dat je jezelf nooit meer ‘uitzet’. We willen ooit wel ergens vast wonen, en waarschijnlijk ook een periode in Nederland. Gezellig bij familie en vrienden.”

Stephanie: „Familie en vrienden zijn mijn fundament, dus een beetje structuur is wel goed. Bovendien heb ik heel leuke schoonouders.”

Charles: „Zij figureren ook weleens in een promotiefilmpje van mijn bedrijf, om te laten zien dat de reizen niet alleen voor jongeren zijn. Dit jaar gaan we met z’n vieren naar Madagascar, misschien wel een goed land voor de ecolodges.”

Stephanie: „We kijken wel hoe het allemaal loopt. Voorlopig zijn we heel gelukkig met dit leven.”

In Spitsuur vertellen stellen en singles hoe zij werk en privé combineren. Meedoen? Mail naar werk@nrc.nl

Hoe doen zij het? Opstaan Charles en Stephanie staan om 6 uur op. „Dan is het nog lekker koel.” Wonen Ze wonen in Charles’ kantoor, op een compound in Nairobi. Ze zijn op zoek naar een huurhuis(je). Vervoer Per kleine motor. Of, als ze een feestje hebben, per Uber-taxi. Grote uitgave Stephanie kocht onlangs een ticket van Amsterdam naar Nairobi. Charles huurde een filmmaker in voor promotiemateriaal voor de ‘remote working’-reizen naar Kenia. Hobby’s Surfen, films maken, fotograferen. Stephanie schrijft ook voor twee blogs. Bedtijd Omstreeks 22 uur.