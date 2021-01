Washington verandert in aanloop naar verkiezingen in een vesting

De aanslag op het Capitool mislukt? Niet voor de Trumpaanhangers die er vorige week binnendrongen. Zij vieren hun stormloop op sociale media als een overwinning en sommigen van hen bereiden een volgende voor. FBI-medewerkers waarschuwde afgelopen week dat ze radicale groepen online plannen hebben zien smeden voor aanvallen op doelwitten in alle vijftig staten.

In de aanloop naar de inauguratie van de nieuwe president Joe Biden, woensdag 20 januari, zijn daarom ongekende veiligheidsmaatregelen genomen. Het politieke hart van Washington is veranderd in een vesting. Straten zijn afgezet met betonblokken, sneeuwschuivers en legervoertuigen. Op kruispunten die leiden naar Pennsylvania Avenue, de straat die het Witte Huis met het Capitool verbindt, patrouilleren militairen van de Nationale Reserve met automatische geweren. President Trump, die liet weten Washington woensdagochtend te verlaten, riep de noodtoestand uit voor deze dagen en deze plek. De National Mall, de brede allee die van het Capitool naar Washington Monument loopt en waar bij eerdere inauguraties duizenden Amerikanen zich verzamelden, is afgesloten, niemand mag zich hier woensdag vertonen. De overheid lijkt zich voor te bereiden als op een aanstaande burgeroorlog.

Het lijkt niet overdreven, gezien de berichten van FBI en journalisten. De FBI schreef in een bulletin dat zij „op 8 januari informatie ontving over een geïdentificeerde groep, die anderen opriep samen met hen rechtbanken en overheidsgebouwen te bestormen als president Trump zou worden afgezet voor de inauguratie. Deze groep is ook van plan op 20 januari regeringsgebouwen te bestormen, ook in Washington.” Daarnaast onderschepte de FBI dreigementen om Biden, diens vicepresident Kamala Harris en de Democratische Huisvoorziter Nancy Pelosi fysiek geweld aan te doen.

New York Times-verslaggever Sheera Frenkel volgde rechts-radicale groepen in de digitale schemerzone en zag hoe zij zich voorbereiden op nieuwe aanslagen op de korte termijn en op „een oorlog op de lange termijn”. Frenkel las berichten tussen activisten die met elkaar bespraken welke vuurwapens zijn toegestaan in welke staat, en welke ze dus kunnen meenemen voor hun aanval. Er wordt informatie gevraagd over plekken waar zij zich het best kunnen verzamelen, over hoeveel benzine ze moeten tanken. Zij merkte op dat het feit dat zoveel betogers het Capitool konden binnengaan ondanks de aanwezigheid van politie, in deze kringen als een ongekende overwinning wordt gezien. Het leverde hun milities en protestgroepen nieuwe leden op. Sommige milities zagen hun digitale aanhang met 8.000 mensen groeien in een paar dagen tijd.

Donald Trump zal niet aanwezig zijn bij de inauguratie van zijn opvolger. De scheidende president heeft nog altijd zijn nederlaag bij de verkiezingen niet toegegeven. Hij blijft volhouden dat Biden de overwinning heeft ‘gestolen’ door grootschalige fraude, ondanks de vele onderzoeken die op het tegendeel wijzen. De beschuldigingen van de president waren de directe aanleiding voor de demonstratie van vorige week woensdag die uitliep op de stormloop op het Capitool. In een vijf minuten durende videoboodschap heeft Trump „alle geweld” veroordeeld.

Anderhalve week na de stormloop in Washington komt er meer tekening in wat er eigenlijk is gebeurd en wie er bij betrokken waren. In meer dan twintig verschillende staten zijn inmiddels zo’n honderd arrestaties verricht, onder wie enkele van de meest opzienbarende bestormers. De man die bekend staat als de QAnon-sjamaan, met zijn muts met runderhorens en megafoon waarmee hij de boodschap van zijn samenzweringstheorie verspreidde, werd in Arizona aangehouden. Een Republikeinse parlementariër uit de staat West-Virginia, die de hele stormloop live uitzond op zijn Facebookpagina („Derrick Evans is in het Capitool”, riep hij opgewonden tegen zijn eigen camera), heeft ontslag genomen en wordt vervolgd. Ook de man uit Florida die een foto van zichzelf plaatste met het spreekgestoelte van Nancy Pelosi in zijn armen en die volgens sommige berichten het ding op eBay wilde verkopen, is aangehouden. Twee politieagenten uit een naburige staat zijn aangehouden omdat zij in hun vrije tijd het Capitool binnendrongen met de menigte. „Rechts heeft IN ÉÉN DAG het fucking Capitool ingenomen”, had een van hen op sociale media geschreven.

Uit de aanklachten die intussen zijn ingediend bij enkele rechtbanken, doemt een grimmig beeld op van de voornemens van de meute. Sommige aangeklaagden zouden van plan zijn geweest volksvertegenwoordigers „gevangen te nemen en te vermoorden”. Online zijn foto’s te zien van een man die in het Capitool liep met plastic handboeien. De ‘sjamaan’ liet een briefje in het Capitool achter voor vicepresident Mike Pence, door Trump voor de stormloop gebrandmerkt als niet-loyaal. „Het is een kwestie van tijd. Het recht zal je vinden.”

Veel van de Trump-aanhangers hebben intussen hun foto’s en filmpjes van de bestorming van het internet verwijderd, of hun accounts zijn afgesloten door de grote sociale-mediabedrijven die ook president Trump in de ban hebben gedaan.

Politiemannen die het Capitool verdedigden tegen aanvallers, vertelden dat ze door de menigte naar buiten werden gesleurd en met een taser werden bestookt, dat mensen hun knuppel afpakten en hen ermee sloegen. Sommigen graaiden naar hun pistool. Bij de bestorming en daarna kwamen uiteindelijk zes mensen om. Een agent werd met een brandblusser doodgeslagen. Een andere beroofde zich naar verluidt achteraf van het leven. Een vrouw die door een kapotte deur dieper het Capitool wilde binnendringen, werd door politie doodgeschoten. Anderen kwamen door „medische aandoeningen” om.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 16 januari 2021