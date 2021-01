Waarom Joe Biden de juiste man is

Al voelt het aan alsof we het over de vroege Middeleeuwen hebben, laten we even teruggaan naar een jaar geleden. Hoe werd er toen ook alweer over Joe Biden gesproken? Overwegend meesmuilend en meewarig. Alom werd hij afgeschilderd als een honorabele doch uitgebluste politicus, wiens beurt voorbij was.

Hij zou domweg te oud zijn om nog eens aan de race naar het Witte Huis te beginnen. Donald Trump had hem al snel gebrandmerkt als ‘Sleepy Joe’. Hij oogde breekbaar en straalde niet meer de energie uit die hem als senator en ook nog wel als vicepresident had gekenmerkt.

Biden had weliswaar lof geoogst voor de wijze waarop hij Barack Obama terzijde had gestaan, maar gold inmiddels als een stem uit het verleden. Een stem die ook te vaak onsamenhangende en regelrecht misplaatste geluiden produceerde. Berucht waren zijn gaffes, zijn uitglijders. In een rechtstreekse confrontatie zou Trump, zelf slechts vier jaar jonger maar veel robuuster in zijn publieke optreden, vast en zeker gehakt van hem maken. En hij zou ook nog eens te rechts zijn voor de naar links zwenkende kiezers die in de Democratische voorverkiezingen de boventoon voerden.

Aanstaande woensdag wordt deze vermeende brokkenpiloot geïnstalleerd als 46ste president van de Verenigde Staten en hoewel hij in zijn optreden nog steeds achterblijft bij het elan van Obama en de branie van Trump, begint hij aan zijn ambtsperiode met aanzienlijk meer krediet dan een jaar geleden werd bevroed. Dat heeft natuurlijk veel te maken met de deconfiture van Trumps presidentschap, die op gang kwam met zijn pertinente miskenning van de ernst van de coronacrisis en een dramatische extra dimensie kreeg met zijn abjecte ophitsing van de meute die op 6 januari het Capitool bestormde. Maar het komt ook doordat Biden een afgewogen koers heeft gevolgd sinds hij in het voorjaar de vaandeldrager van zijn partij werd.

De Democratische Partij is een huis met vele kamers en het gebeurt niet zelden dat een presidentskandidaat in verlegenheid wordt gebracht door eisen en voorstellen waarmee hij door de ene of de andere vleugel wordt opgezadeld. Biden is erin geslaagd om de gelederen goeddeels gesloten te houden. Hij heeft de Black Lives Matter-beweging gesteund in haar protest tegen raciaal politiegeweld, maar nadrukkelijk afstand bewaard tot excessen en onbekookte plannen, zoals stopzetting van de financiering van de politie. Hij heeft de nodige ruimte gegeven aan zijn linkse ex-rivalen Bernie Sanders en Elizabeth Warren, maar heeft de grens getrokken bij vergaande – en bij gematigde kiezers onpopulaire – voorstellen, zoals die voor een nationale gezondheidszorg.

Online campagne

Biden had ook het geluk aan zijn zijde. De coronacrisis verleende hem een uitstekend excuus om zijn verkiezingscampagne grotendeels online vanuit zijn huis in Delaware te voeren. Daardoor bleef hem het afmattende reisschema bespaard waaraan presidentskandidaten zich in normale tijden moeten onderwerpen en dat voor hem op zijn gevorderde leeftijd wellicht een te grote beproeving zou zijn geweest.

Zo kon hij zich ook in alle rust voorbereiden op de twee rechtstreekse krachtmetingen met Trump, die dan ook voor Biden veel beter verliepen dan op voorhand was verwacht. Zeker in het eerste presidentiële debat gaf hij voldoende tegenspel aan zijn briesende opponent, zonder zich te laten verleiden tot een even onbeheerst verbaal mitrailleurvuur.

Dat evenwicht heeft hij volgehouden tot en na zijn verkiezingszege. Een duidelijke verwerping van alle fraudebeschuldigingen die de bewoner van het Witte Huis de wereld in slingerde, maar geen verbeten woordenstrijd met Trump en geen zelfbeklag.

Intussen formeerde hij een regeringsteam dat, op een enkele misgreep na, kundig en divers kan worden genoemd. Linkse Democraten mopperden dat de president-elect te veel teruggreep op oudgedienden, die hun sporen hebben verdiend in dienst van Bill Clinton en Obama (en in een enkel geval zelfs George W. Bush). Maar ze konden moeilijk radicaal andere keuzes verwachten.

Stabiliteit en competentie

Biden heeft de verkiezingen vooral gewonnen doordat hij een terugkeer naar stabiliteit en competentie beloofde. Bijna overal scoorde hij beter dan linksere partijgenoten die een zetel in de Senaat of het Huis van Afgevaardigden probeerden te bemachtigen. In beide kamers van het Congres boekten de Democraten een matig resultaat: de meerderheid in het Huis is geslonken en in de Senaat konden de rollen pas in de herkansing – de dubbele verkiezingen in Georgia – worden omgedraaid. In die Senaat geldt dat, ondanks de doorslaggevende stem die vicepresident Kamala Harris kan uitbrengen, progressieve hervormingsambities een grens zullen vinden waar gematigde Democratische senatoren uit conservatieve staten als Montana en West Virginia die trekken.

Biden heeft al meermaals beklemtoond dat hij president van alle Amerikanen wil zijn, ook van degenen die niet op hem hebben gestemd, en dat hij een einde wil maken aan de scherpe verdeeldheid die Amerika kenmerkt. Laten we ons daarover geen illusies maken: het enorme wantrouwen bij Trumps aanhangers, het gevoel dat ze vreemden in eigen land aan het worden zijn, zal niet als sneeuw voor de zon verdwijnen. Peilingen geven aan dat een substantieel deel van Trumps kiezers ervan overtuigd is dat er stembusfraude is gepleegd. Trump zelf zal naar alle waarschijnlijkheid een polariserende kracht van betekenis blijven, ook al heeft hij het bij een deel van de Republikeinse Partij verbruid.

Maar als iemand in staat moet worden geacht om een dam op te werpen tegen verdere escalatie en de boel een beetje bij elkaar te houden, dan is het wel Joe Biden. Door zijn afkomst en karakter is hij een figuur die duidelijk minder weerstand oproept dan bijvoorbeeld Hillary Clinton. Met het wheelen en dealen dat nodig is om in Washington iets voor elkaar te krijgen, is hij als geen ander vertrouwd. Anders dan zijn voorganger zal hij niet voortdurend in het middelpunt van de aandacht willen staan en het niet als zijn roeping zien om een imperial presidency (de term is van historicus Arthur Schlesinger jr. en sloeg aanvankelijk op Richard Nixon) uit te oefenen. Met andere woorden: het leek er een jaar geleden totaal niet op, maar eigenlijk is deze 78-jarige president de juiste man op het juiste moment.