Vestia wil opsplitsen in drie kleine corporaties

Om onder haar schulden uit te komen, moet woningcorporatie Vestia opsplitsen en verdergaan als drie kleine, meer sobere woningbouwverenigingen: een in Den Haag, een in Rotterdam en een in Delft en Zoetermeer. Dat is het meest ingrijpende onderdeel van een voorstel dat de corporatie en branchevereniging Aedes donderdag aan de corporatiesector hebben voorgelegd om een einde te maken aan de Vestia-problematiek. Daarnaast moeten collega-corporaties de komende veertig jaar ook financieel bijspringen om meer dan 1 miljard euro aan rentebetalingen af te lossen.

Vestia kan ondanks een decennium lang saneren nog altijd niet op eigen benen staan. Bestuurder Arjan Schakenbos zegt vrijdag in Het Financieele Dagblad dat zijn corporatie „voor huurders veel te weinig kan betekenen”. „Uiteindelijk moet je dan zeggen: het lukt ons niet. Dan moet je om hulp gaan vragen”, aldus Schakenbos. Vestia hoopt naast financiële steun van collega’s ook op hulp van het Rijk, de toezichthouder Autoriteit woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Over de hoogte van de tegemoetkoming van die drie partijen wordt nog onderhandeld.

Aan de basis van de financiële problemen bij Vestia ligt wat het derivatenschandaal is gaan heten. Jarenlang werden door de corporatie risicovolle derivaten afgesloten, met een gezamenlijke waarde van 23 miljard euro. Toen de rente in 2011 daalde, wilden banken daar honderden miljoenen euro’s aan onderpand voor terug. Het kostte Vestia in 2012 – toen met 90.000 woningen de grootste corporatie van Nederland – bijna de kop. Onder meer doordat de sector destijds 675 miljoen euro bijdroeg, werd dat ternauwernood voorkomen. Het derivatenschandaal leidde later tot een parlementaire enquête.

Dat er nu opnieuw met de pet rond wordt gegaan, is volgens Aedes vooral om de belangen van Vestia-huurders te beschermen. Voorzitter Martin van Rijn: „Dit is natuurlijk geen makkelijk voorstel, maar we zien geen andere weg om definitief van de effecten van de pijnlijke derivatenaffaire af te komen.” Het „huidige Vestia” heeft volgens Van Rijn niets meer te maken met deze kwestie.