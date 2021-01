Mede daarom is rondom het Capitool een barricade opgeworpen met ruim 20.000 leden van de Nationale Garde. Daarmee is de Amerikaanse troepenmacht in de hoofdstad op het moment groter dan in Irak en Afghanistan. Afzettingen bij het Capitool in Washington. Foto Brendan Smialowski/AFP

Het transitieteam van Biden heeft Lisa Monaco, die in zijn regering zal dienen als plaatsvervangend minister van Justitie, aangesteld als veiligheidsadviseur rondom de inauguratie. Eerder bleek al dat de FBI er serieus rekening mee houdt dat in aanloop naar Biden’s installatie opnieuw gewapende groepen Trumpaanhangers de straat opgaan. Niet alleen in de hoofdstad, maar in alle vijftig staten zouden acties worden voorbereid.

De generale repetitie voor de inauguratie van Joe Biden is uit veiligheidsoverwegingen met een dag uitgesteld. Dat meldt Politico op gezag van twee bronnen. De aanstaande president van de Verenigde Staten komt ook pas een dag later vanuit zijn huidige woonplaats Wilmington, Delaware naar Washington toe.

‘Bestormers Capitool wilden politici ontvoeren en vermoorden’

De extremistische Trumpaanhangers die vorige week woensdag het Amerikaanse Capitool bestormden, hadden beleidsmakers daar willen „vangen en vermoorden”. Dat concluderen federale aanklagers in de tenlastelegging tegen relschopper Jacob Chansley, meldt persbureau Reuters vrijdag. Chansley was door zijn uitdossing een van de opvallendste personen tijdens de aanval op het Amerikaanse regeringscentrum; hij heeft grote tatoeages en droeg schmink, hoorns en een bizonvel.

Chansley heeft volgens de FBI op het bureau van vicepresident Mike Pence een handgeschreven bericht achtergelaten met de waarschuwing dat het „slechts een kwestie van tijd” zou zijn voor „gerechtigheid komt”. Dat briefje in combinatie met uitspraken en daden van Chansley in het Capitool vormen volgens justitie „sterk bewijs” dat „het de bedoeling van de relschoppers was om verkozen politici te ontvoeren en vermoorden”. Justitie houdt er daarnaast rekening mee dat Chansley in de war is en kampt met een drugsprobleem. „Hij gelooft dat hij een alien is en alleen maar hier op aarde is om op te stijgen naar een hoger bewustzijn.” Er zou een groot risico zijn dat hij probeert te vluchten.

De advocaat van de QAnon-sjamaan, zoals Chansley bekend is komen te staan, heeft tegen CNN gezegd dat zijn cliënt uit is op gratie van Donald Trump. Simpelweg omdat hij alleen maar deed wat de president hem opdroeg. „Mijn cliënt had dankzij Donald Trump voor het eerst het gevoel dat zijn stem gehoord werd. Dus toen de president die ochtend opriep om naar het Capitool te marcheren, heeft hij dat gedaan. Hij was daar op uitnodiging van onze president.”