Twitter en Trump zijn voor elkaar gemaakt

De bestorming van het Capitool dreunt na. De poging om de bekrachtiging van de presidentsverkiezing ongedaan te maken was dan ook ongekend. Al werd de chaotische opstand binnen enkele uren bedwongen, de plannen van sommige indringers waren ronduit gewelddadig. Het is volkomen terecht dat de president, die zichzelf blijft zien als slachtoffer van een ‘heksenjacht’, ter verantwoording wordt geroepen.

Deze aanval op de volksvertegenwoordiging komt niet uit de lucht vallen. De bestorming van de parlementaire vergaderzaal volgt op de bezetting van de publieke ruimte. Twitter ging aan Trump vooraf en zal hem overleven. De digitale stormloop op de democratie woedt al twintig jaar. En de gevolgen zijn zichtbaar: de virtuele voorzittersstoel wordt belaagd door de complotdenkers van het internet.

In de Opstand der horden (1930) schrijft de Spaanse filosoof Ortega y Gasset over de wereld van ontwortelden „die zich door de lichtste stromingen laten meevoeren”. Omdat men alle welvaart en ordening als vanzelfsprekend ervaart wordt de wereld kluchtig: „Zij sollen met de tragedie omdat zij niet geloven dat in de beschaafde wereld de werkelijke tragedie nog kan voorkomen.”

Die karakteristiek geldt nog meer voor het hordegedrag in de anonimiteit van het internet. Dat kan niemand verbazen: populisme en sociale media zijn voor elkaar gemaakt. Beide leven van de illusie dat directe democratie zwaarder weegt dan vertegenwoordigende democratie. Op zichzelf is een versterking van de ‘checks and balances’ goed, maar in de praktijk woekert het wantrouwen tegen alles en iedereen.

De januskop van deze sociale media is al te duidelijk: de platforms zijn een vorm van mondigheid en machteloosheid ineen. Wat er met de ene hand wordt gegeven – mensen hebben meer dan vroeger toegang tot de publieke meningsvorming – wordt met de andere hand genomen – de manipulatie door deze bedrijven is onmiskenbaar. Woede is een verdienmodel.

We weten het allang: de sociale media fungeren als een vliegwiel van radicalisering. Trending op Twitter is een voortdurende loopgravenoorlog. Zeker, er valt genoeg moois uit zulke media te halen, maar de onderhuidse agressie is geen bijkomstigheid. Zo ontstaat een publieke ruimte die zeer onveilig is. De virtuele hordes doen wat hordes altijd doen: het lynchen van andersdenkenden.

Op Twitter zegeviert het tribalisme, dat in de jaren zestig werd voorspeld door mediafilosoof Marshall McLuhan, de man die de term ‘global village’ introduceerde. De nieuwe informatietechnologie zou volgens hem een ‘identiteitscrisis’ uitlokken die met geweld gepaard kon gaan. McLuhan vreesde al vroeg het uiteenvallen van de mensheid in ‘stamverbanden’ en sprak over een ‘traumatisch proces’ van verandering.

Hij zou niet verbaasd zijn dat de belofte van democratisering die de sociale media in zich dragen is ontaard in een stammenoorlog. Zo ontstaan parallelle werkelijkheden die vroeger of later elkaar raken. De bestorming van het Capitool is een waarschuwing: de verbreiding van complotten op het internet loopt nu over in geweld op straat.

Ondertussen leggen bedrijven als Twitter aan niemand verantwoording af. Degenen die zo enthousiast zijn over de verbanning van president Trump realiseren zich niet dat de volstrekte willekeur waarmee dat gebeurt de democratie ontwricht. Deze verbanning komt aan het einde van zijn regeertermijn: hij heeft met negentig miljoen volgers zijn nut gehad voor de groei van het medium.

Een door niemand gekozen bedrijfsleider legt een gekozen president het zwijgen op. Dat misbruik van marktmacht is verontrustend. Het argument dat Twitter en Facebook privébedrijven zijn houdt geen stand. De miljoenen gebruikers van deze infrastructuur maken het tot een digitale versie van ons wegennet of waterleiding. Deze privébedrijven zijn door hun succes veranderd in nutsbedrijven.

De digitale gangsters van de eenentwintigste eeuw, zoals een onderzoekscommissie van het Britse parlement ze betitelde, belichamen het kapitalisme van de negentiende eeuw: „Het is tijd voor een radicale herziening van onze relatie met grote techbedrijven. Te lang hebben we ze laten leven in een wereld van zelfregulering en nalatigheid, en burgers zijn daarvan slachtoffer geworden.”

Zonder regulering keert de digitalisering zich tegen de democratie. Een president als Trump kan worden weggestemd – dat is wel gebleken –, maar deze monopolies gaan voorlopig ongehinderd hun gang. Zo legt de mondigheid het af tegen een groeiende manipulatie. Dat kan niet zo doorgaan: anders dan een tijdelijke president vormen deze platforms een permanent gevaar.

Paul Scheffer is hoogleraar Europese studies (Tilburg).

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 15 januari 2021