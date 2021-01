Topschaatsers proberen te genieten van wekenlange quarantaine in Friesland

Op een foto via WhatsApp is een taxiënd vliegtuig te zien, dat net geland in Madagaskar. Afzender is Thomas Krol, de piloot van het toestel waarmee hij later zou doorvliegen naar Mauritius. De cockpit is een hotelkamer in Wolvega, waar hij sinds zondag voor vijf weken in een ‘schaatsbubbel’ zit opgesloten.

Krol heeft zijn vluchtsimulator meegenomen en gaat tussen de komende drie grote toernooien in Heerenveen al vliegend de wereld over om de verveling te verdrijven. Hoe het hem vergaat, moet via de telefoon besproken worden, want rechtstreeks contact met de schaatsers is onmogelijk. Maar zijn enthousiasme is duidelijk merkbaar: „Zo kan ik me uitstekend vermaken, al duurt het verblijf in deze bubbel vier maanden.”

Krol, specialist op de 1.000 en 1.500 meter, stroomt over van energie als hij over vliegen kan vertellen. Dan is de bubbel even bijzaak. Hij wil na zijn schaatscarrière piloot worden, daarover geen twijfel, maar tot die tijd kan hij helemaal opgaan in vluchten achter de „sim”, zoals Krol de simulator noemt.

Hij benadert elke vlucht met een intensiteit en nauwkeurigheid die hem over enige jaren de basis voor toelating tot de Koninklijke Luchtvaartschool (KLS), ofwel de KLM Flight Academy, moeten geven. „Ik heb een boekje waarin ik tot in detail van elke vlucht aantekeningen maak”, zegt hij. „Ik schat dat ik al zo’n kleine tienduizend vlieguren heb gemaakt.”

In Krols ideale scenario stopt hij na de Olympische Winterspelen van Milaan/Cortina d’Ampezzo in 2026 met schaatsen, onder voorwaarde dat er voor een 34-jarige dan nog plaats is op de pilotenopleiding. Navraag leerde de schaatser dat die leeftijd inmiddels geen beletsel meer is, wel om boven je dertigste nog voor een studielening in aanmerking te komen. Een goed schaatscontract brengt dan uitkomst, redeneert Krol. „Kan ik sparen en is dat probleem tegen die tijd wel opgelost.”

Maar de realiteit van een schaatser is dit seizoen dat het coronavirus hem beperkingen oplegt. Rond de reeks internationale wedstrijden in Heerenveen, in Thialf, wordt totale afzondering van de buitenwereld verlangd. Daarvoor heeft de organisatie een deal gesloten met Van der Valk, dat zijn hotels in Wolvega, Emmeloord en Sneek tot 15 februari vijf weken exclusief geheel coronaproof voor de schaatsploegen heeft ingericht. Reguliere gasten, als die al zouden komen, zijn even niet welkom.

Antoinette de Jong heeft voor een paar weken kleding meegenomen naar het Van der Valk Hotel in Wolvega. Foto Neeke Smit

Voor Marcel Grit, hotelmanager in Wolvega, waar naast de Nederlanders ook de Noren verblijven, ervaart de schaatsbubbel als een aantrekkelijk, zakelijk alternatief voor een donkere bedrijfsperiode. „Drie locaties exclusief voor sporters reserveren, dat zou in de pre-coronatijd ondenkbaar zijn geweest”, zegt hij. „Maar nu is dit voor ons zowel een prachtige oplossing als een leerzaam project. Hopelijk blijft een herhaling uit, maar in een voorkomend geval hebben we de draaiboeken klaarliggen.”

Alle aanpassingen heeft Grit met plezier laten doorvoeren. Zo is het aantal plaatsen in het restaurant teruggebracht van zo’n driehonderd tot ongeveer honderd, om de vereiste onderlinge afstand van 1,5 meter te kunnen handhaven. Alle maaltijden zijn in buffetvorm, zodat contact met bedienend personeel achterwege blijft.

Eigen verantwoordelijkheid

De controle op toegang tot het hotel is streng. Bij binnenkomst wordt de accreditatie gecontroleerd en bij vertrek moeten de gasten hun kamernummer doorgeven. Er mag met toestemming buiten gefietst worden en een rondje hardlopen is ook gepermitteerd, maar met het uitdrukkelijke verzoek alle contacten te mijden. Even een broodje halen bij een tankstation of een bezoekje brengen aan familie is uit den boze.

Het vervoer tussen hotel en baan gaat met busjes of eigen auto. Dat laatste wordt vanwege het lage besmettingsrisico geprefereerd. In een busje zit je al gauw met meer mensen. Op het gedrag in de buitenlucht wordt evenwel niet gecontroleerd; de organisatie gaat daar uit van de eigen verantwoordelijkheid.

Die wordt ook verlangd van het Van der Valk-personeel dat na werktijd het hotel mag verlaten. Grit vertelt dat hen wel is verzocht sociale contacten en verblijf in groepen dan zo veel mogelijk te beperken. Net als de schaatsers worden ook zij intensief getest. En dat heeft volgens de manager nog geen positieve uitslagen opgeleverd.

De hotelmanager is vooral verheugd dat er weer normaal gewerkt kan worden. „Voordien assisteerde iemand uit de bediening bij een nachtdienst of hielp een keukenhulp de kamers schoonmaken. Gelukkig kan iedereen nu weer het werk doen waarvoor hij of zij is aangenomen.”

Afhankelijk van deelname aan het gecombineerde EK allround en sprint dit weekeinde, de wereldbekerwedstrijden eind januari of de WK afstanden van 11 tot en met 14 februari, gelden voor de bubbel drie instapmomenten. De buitenlanders moeten zich op Schiphol melden met een negatieve test die maximaal 72 uur daarvoor is afgenomen. De organisatie heeft geregeld dat zij via het VIP-centrum de landsgrens mogen passeren, wat weinig contactmomenten garandeert en binnen een kwartier gepiept is. Voor de reis naar Friesland staan vervolgens busjes klaar.

De langebaanschaatsers maken zich op voor de ‘bubbel’ in Wolvega. Foto Neeke Smit

Eenmaal in het hotel moet iedere schaatser een PCR-coronatest ondergaan en in zijn of haar kamer op de uitslag wachten. Pas bij een negatieve uitslag is verplaatsing in het hotel – met mondkapje – toegestaan. Die testen worden wekelijks herhaald en ook afgenomen voor aanvang van wedstrijden in Thialf.

Tim Smit van de House of Sports, de evenementenpartner van schaatsbond KNSB, en namens de internationale schaatsbond ISU manager van de schaatsbubbel, legt uit dat de accreditaties op twee niveaus zijn ingedeeld. Het eerste niveau is voor ieder lid van een schaatsteam. Voor die groep zijn de bubbelhotels gereserveerd. „Schaatsers willen we extra beschermen, omdat die op de baan geen mondkapjes dragen en dan ook niet 1,5 meter afstand kunnen houden. IJsmeesters, starters, blokjesleggers, scheidsrechters en andere officials zitten in niveau 2, van wie de ISU-mensen in een hotel in Leeuwarden verblijven. Zij volgen de nationale lockdownregels, maar worden wel wekelijks getest”, zegt Smit.

Geen organisatie zonder hobbels. Dus ook in de bubbel gaat wat mis of blijkt soms iets te ontbreken. Maar een boodschapje wordt geregeld, vertelt Smit, die als voorbeeld noemt dat het kussen dat Hein Otterspeer thuis had laten liggen, inmiddels bij het hotel is bezorgd. En wie bijvoorbeeld zijn shampoo is vergeten, kan dat via de hotelreceptie bestellen. Wordt geregeld. Voor de Canadese meervoudige wereldkampioen Jeremy Wotherspoon, coach van de Noorse sprintploeg, zijn inmiddels een aantal boeken afgeleverd, weet Smit te vertellen.

Freek van der Wart, disciplinemanager Langebaan van de KNSB, vertelt dat Thialf op trainingsdagen van negen tot twee uur deel uitmaakt van de bubbel, die tijdsperiode is afgeblokt voor de toernooischaatsers. Na een schoonmaak wordt de baan daarna opengesteld voor de training van topschaatsers die zich niet voor een van de internationale toernooien hebben gekwalificeerd. Voor recreatieve schaatsers blijft Thialf hoe dan ook gesloten.

Vliegverbod

Thomas Krol heeft zijn vlucht naar Madagaskar er inmiddels opzitten en bereidt zich in Wolvega voor op een volgende reis. Dat kan binnen Europa zijn, maar als hij echt zin in een moeilijke landing heeft, wordt New York, Mexico-Stad of Santiago in Chili de bestemming. Voor zijn eigen plezier vliegt hij graag op Tokio, vanwege zijn affectie met Japan.

En toen er begin deze week niet op Madrid kon worden gevlogen wegens hevige sneeuwval, zocht Krol de uitdaging juist op, want vliegen met simulator zou ook een landing onder de actuele weersomstandigheden betekenen. Maar het liep uit op een lichte teleurstelling, zegt hij. „Het zicht was weliswaar slecht in Madrid, maar de sneeuwstorm waarop ik had gehoopt, ontbrak.”

De schaatsers nemen hun intrek in het hotel, sommigen voor vijf weken. Foto Neeke Smit

De hobby van Krol wekt bijna vanzelfsprekend de interesse van andere schaatsers. Ireen Wüst, die voor het eerst in 15 jaar ontbreekt bij de EK allround, heeft hem al een berichtje gestuurd om – eenmaal in de bubbel – een keer te mogen landen. „Nee, niet om over mijn schouder mee te kijken. Ze wil zelf landen”, zegt Krol. „Nou prima, heb ik geantwoord, kom gezellig een keer langs.” Om te voorkomen dat de vluchtsimulator hem volledig in beslag neemt, legt hij zichzelf vanaf een dag voor de wedstrijd een vliegverbod op. Dan kijkt hij een film, speelt wat op zijn Playstation of rust uit op bed.

En corona? Hoezeer vreest Krol een besmetting? Amper, omdat hij vorig jaar een lichte vorm van corona heeft gehad en sindsdien alle testen met goed gevolg heeft doorstaan. Enige erfenis was verlies van geur en smaak, al komen die langzaam weer terug. Bij de smaak duurde dat zo’n vier maanden en sinds kort ruikt Krol weer enkele geuren. Koffie bijvoorbeeld. „De eerste keer dacht ik: gadverdamme.” Maar als een ploeggenoot een wind laat en iedereen moet lachen, mist Krol de clou.

Ondanks de beperkingen in een bubbel, begint hij redelijk zorgeloos aan de serie toernooien in Thialf. Krol: „Wij schaatsers doen niet zo panisch over die onderlinge afstand, omdat we op de baan achter elkaar aan rijden. Sinds we in de bubbel verblijven, zijn we zo vaak negatief getest, dat we redelijkerwijs kunnen aannemen dat wij geen corona hebben. Ik maak me tenminste weinig zorgen.”