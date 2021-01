Topman hightechbedrijf ASM: ‘Nederland heeft de sleutel tot de chipindustrie’

Een pandemie en een handelsoorlog; het zijn niet de makkelijkste omstandigheden waaronder Benjamin Loh, topman van chipmachinefabrikant ASM, zijn nieuwe baan moest beginnen. Een rondje door de fabriek in Almere zit er vanwege corona niet in, maar zijn werkkamer in het hoofdkantoor – uitkijkend over Zuidelijk Flevoland en het Gooimeer – is wel beschikbaar.

De afgelopen jaren hield ASM zich het liefst op de achtergrond, geschrokken van de overweldigende media-aandacht na een aanvaring met activistische aandeelhouders die het bedrijf wilden opsplitsen. Sinds 2020, na de komst van Loh, is de chipmachinebouwer meer op de buitenwereld gericht. ASM is met 1,3 miljard euro omzet een kleine maar cruciale speler in een industrie waarin wereldwijd jaarlijks 55 miljard euro omgaat.

Geavanceerde chipproductie vergt internationale samenwerking tussen sterk gespecialiseerde bedrijven. Dat botst met de belangen van elkaar bestrijdende wereldeconomieën.

De techoorlog tussen de VS en China trekt zo een geopolitieke lijn door de halfgeleiderindustrie. Zo is bijvoorbeeld SMIC, een grote Chinese chipproducent, in de VS op de zwarte lijst gezet. Dat raakt ook ASM’s vestiging in Arizona. De impact is weliswaar beperkt – de meest geavanceerde chipmachines worden in Singapore gemaakt. Maar toch, zegt Loh : „We moeten voorzichtig laveren. De regelgeving blijft lastig te voorspellen en kan elke twee, drie maanden veranderen.”

Loh is zo internationaal als de chipsector zelf. Hij werkte in de VS, Singapore, Hongkong, Shanghai en Tokio en runt nu een bedrijf met vestigingen in de VS, Azië en Europa. Hij spreekt nog geen Nederlands, wel Engels, Chinees en Japans.

CV Benjamin Loh werd in Singapore geboren, in 1963, een jaar voordat Arthur del Prado ASM begon. Loh studeerde elektrotechniek en werkte onder meer voor microscopenbouwer Fei en het Zwitserse technologiebedrijf VAT, dat vacuümventielen maakt. Loh heeft een zoon en dochter die in Japan wonen. „Ik heb zelf in Japan gestudeerd, daarom ken ik de taal.” Hijzelf woont in de buurt van Den Bosch, met een Nederlandse partner. „Ik kwam al vaak in Nederland voordat ik bij ASM begon.”

Als u nu ook nog Koreaans zou spreken, covert u de hele chipindustrie.

„Ik spreek geen Koreaans, maar gelukkig spreken veel Koreanen in onze branche Japans. Dat is niet zo vreemd; veel Zuid-Koreanen leerden destijds Japans, zodat ze zich de technologie meester konden maken.”

Is het een voordeel een niet-Amerikaans bedrijf te zijn in deze handelsoorlog?

„De exportrestricties lijken ons minder te raken dan Amerikaanse leveranciers. Maar we vormen slechts een onderdeel van de hele waardeketen in de chipindustrie. Als er bijvoorbeeld geen lithografiemachines geleverd kunnen worden, heeft dat ook effect op andere chipapparatuur.”

De VS willen voorkomen dat China een zelfstandige chipindustrie krijgt. Gaat dat China toch lukken, denkt u?

„China importeert meer chips dan olie en wil zelfvoorzienend zijn. De huidige restricties maken dat lastiger en stimuleren het land extra om zelf chipmachines te bouwen. Maar je bootst een industrie die zich 50, 60 jaar heeft kunnen ontwikkelen onmogelijk zomaar eventjes na. Andere landen, zoals Zuid-Korea, hebben dat ook geprobeerd. Dat is ze niet gelukt.”

Silicon Valley raakte zijn voorsprong in chipproductie kwijt. Is dat terug te draaien?

„In de VS verandert de bewustwording. De overheid wil weer meer investeren in onderzoek naar halfgeleiders. En ze willen niet te zeer afhankelijk zijn van bedrijven buiten hun controle. Vandaar dat TSMC [de grootste chipproducent ter wereld, uit Taiwan] een fabriek in Arizona mag bouwen. Dezelfde strategie zie je, verrassend genoeg, ook in Japan. Dat land was altijd een belangrijke chipleverancier en maakt nog veel apparatuur. Maar vanwege de geopolitieke spanningen heeft de Japanse overheid ook aan TSMC gevraagd een fabriek in Japan te bouwen en zo de bevoorrading veilig te stellen.”

Als landen zelfvoorzienend worden, blijft er dan ruimte voor hooggespecialiseerde bedrijven als ASML en ASM?

„Jazeker, specialisatie is de toekomst. We zijn nu bezig met chips die over vier of vijf jaar op de markt komen. De twee sleuteltechnieken daarvoor zijn lithografie en atomic layer deposition. Gelukkig of ongelukkig, dat zijn allebei Nederlandse technologieën.”

Hoe vindt u dat de Nederlandse overheid omgaat met de diplomatieke druk?

„Ik heb nog geen vertegenwoordigers van de overheid hierover gesproken. Maar volgens mij snappen ze de strategische waarde. Het is een dunne scheidslijn als je van twee kanten wordt bestookt. Je hebt het over de grootste en de op een na grootste economie ter wereld. We kunnen het ons niet veroorloven een van die twee te missen.”