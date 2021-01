Ook de voorlichtingsdagen van middelbare scholen zijn nu aangewezen op livestreams, waardoor de schoolkeuze met onze achtste-groeper een beetje voelt alsof je een huis moet kopen dat je alleen op Funda mag bezichtigen. Ze doen het hartstikke goed hoor, maar dat maakt het alleen maar moeilijker. Allemáál hebben ze leuke kinderen, geweldige docenten, een „supertoffe sfeer”. Goddank waren we vorig jaar al wat gaan rondneuzen. Het werkt hier namelijk net als bij huizen, banen of liefdes: pas in een echte ontmoeting – tastbaar, concreet – weet je het in anderhalve seconde.

Het is het zoveelste lesje omgang met de fundamentele onzekerheid der dingen voor deze generatie elf-, twaalfjarigen. Komt er dit jaar wél een Eindtoets? De PO-Raad hoopt het. Vooral kinderen uit kansarmere milieus kunnen daarmee hun lagere voorlopige schooladvies nog opkrikken, is het idee. Ook minister Arie Slob (Onderwijs, CU) wil, met het oog op zo’n eindsprint, de aanmeldingsdatum voor de middelbare school verleggen, van februari of maart zoals nu, naar 1 april.

Wat een grap. Was diezelfde Slob niet juist zo snugger geweest om die Eindtoets te vervroegen in het schooljaar, zodat er minder druk op kwam? En de kansen eerlijker werden? Al die rijke, hoogopgeleide ouders stuurden hun kroost immers massaal op Cito-trainingen, en hakten de kloof zo eigenhandig naar onoverbrugbare diepten. Nu is dat onding van een toets ineens de strohalm voor kansarmen om zich aan te verheffen.

Die moeten ‘het voordeel van de twijfel krijgen’, vindt de PO-Raad. Dubben leraren tussen twee niveaus, geef ze dan maar gewoon het hoogste. Zul je zien dat ze de opgelopen leerachterstand weer inhalen in de brugklas. Tjonge. En wat als dat wensdenken net iets anders uitpakt? Wat als die ploeterende brugpieper alsnog strandt en moeten afzakken? Fnuikend voor het zelfvertrouwen. Terwijl onverwacht kunnen doorstromen alleen maar stimulerend is. Daarom: bij twijfel niet inhalen.

Maar het schokkendst aan deze discussie blijft onderbelicht: dat er kennelijk basisscholen zijn die zelfs na een leerling acht jaar onder hun hoede te hebben gehad nog altijd geen adequaat advies uit kunnen brengen. Zoiets mag toch niet van één toetsmoment afhangen? Een basisschool moet een totaaloverzicht van iemands ontwikkeling hebben. Die eindtoets is dan een terloops, laatste inspectierondje. (Staat het gas wel uit? Tuurlijk.)

Slobs één-april-plan is goed, maar om verkeerde redenen. Voor dit jaar zou het slim zijn om die schoolkeuze over de lockdown heen te tillen. Dan kunnen er nog iets van proeflessen zijn, en krijgen leerlingen een zekerder gevoel bij hun keuze, omdat ze de school waar zij een jarenlange relatie mee aangaan echt meemaken. Met livestreams krijgt die alleen het voordeel van de twijfel.

Christiaan Weijts schrijft elke vrijdag op deze plek een column.