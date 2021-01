Sardines. In water. Maar waarom?

De ijskast van het AW-lab is vijftig jaar oud, dat is waar, en hij gebruikt nog onvervalste chloorfluorkoolwaterstoffen voor de koeling. Dat is ook waar. Er staat tegenover dat-ie maar zelden aan staat. Vlak bij een supermarkt is nauwelijks eigen koeling nodig. Het jaargemiddelde elektriciteitsverbruik van de oude reus is nihil.

De coronacrisis dreigde daar verandering in te brengen. Er wordt nog maar eens per week eten ingeslagen en rond vers vlees en verse vleeswaren ontstonden problemen. Steeds opnieuw uitwijken naar worst en cornedbeef leek gevaarlijk.

Zo werd besloten vaker sardines te eten. Het kán, ze zijn er nog steeds. Albert Heijn leek zelfs sardines van twee verschillende producenten te verkopen, allebei duurzame lui, maar bij nader inzien bestonden de ‘sardines’ van Princes uit sprot (Sprattus sprattus) die uit de Oostzee kwam. Princes levert ze in zonnebloemolie, maar ook in water. Kleine, tamelijk slappe visjes. De ‘sardines’ van Fish Tales zijn echte sardines (Sardina pilchardus) uit de Atlantische Oceaan. Een deel daarvan wordt ouderwets in olijfolie aangeboden, maar de rest ligt al evenzeer in troebel water. Het zijn allemaal moderne blikjes met ring-pull systeem en fris beletterd maar bij lange na zo mooi niet als de klassieke blikjes uit Frankrijk, Spanje en Portugal met het sympathieke sleuteltje (de ‘clé à sardines’). De inhoud rook nog als vanouds. Misschien kwam je vroeger meer losse schubben tegen.

Maar water? Waarom opeens water? Wat zouden daarvan de speciale voordelen zijn? Sardines en tonijn uit water zijn zó droog dat je wel gedwongen wordt er olie of slasaus door te prakken om ze eetbaar te krijgen.

Van oudsher worden sardines ingeblikt met olijfolie als afdekolie (coating liquid). Die keuze viel al rond 1820 en werd ingegeven door de Zuid-Franse gewoonte on de mediterrane sardines in hun vaatjes met Provençaalse olijfolie te overgieten. Aan de Bretonse kant van Frankrijk werden de sardines voor 1800 wel in boter opgenomen om ze vers in Parijs te krijgen. Inleggen in azijn kon ook. In olie en boter waren versgevangen sardines ongeveer een maand houdbaar.

Goede blikjes klinken anders

YouTube toont het handwerk in een nog traditioneel werkende Portugese sardinefabriek. Van zichzelf zijn sardientjes wel 22 cm lang, maar als hun kopjes eraf zijn gesneden en hun staartjes eraf geknipt, en als ook hun darmpjes zijn verwijderd, dan passen ze precies om-en-om in de bekende rechthoekige blikjes. De dames achter de band van Conservas Pinhais bewijzen het. We zien ook de dames van de kwaliteitscontrole. Goede blikjes klinken anders dan slechte blikjes, roepen de dames van de kwaliteitscontrole, en ze laten het horen.

Google Scholar diepte artikelen op die het inblikken in meer detail behandelden.

Het blijkt dat de meeste sardines tweemaal worden verhit. Nadat ze een paar uur in de pekel hebben gelegen ondergaan ze een eerste verhitting in de open lucht die de nog actieve enzymen uitschakelt en alvast wat visvocht en vet afvoert. Als na toevoeging van olie of water de blikjes luchtvrij en luchtdicht zijn gesloten worden die onder hoge druk gesteriliseerd: drie kwartier bij 115 graden. Qua vetsamenstelling knappen de visjes daar flink van op, toont een Spaans artikel uit 1998. Het aandeel verzadigde vetzuren zakt en dat komt ten goede aan de enkelvoudig onverzadigde vetzuren. In het stabiele bestand aan meervoudig onverzadigde vetzuren treedt een verschuiving op van omega-3 naar omega-6 vetzuren. Of je dat ook proeft staat niet vast. Het is weinig bekend dat bliksardines moeten rijpen. Volgens getrainde panels zijn ze pas na een half jaar goed op smaak.

Calorieënangst en gezondheidshoop

Zo zit dat. Waarom tegenwoordig ook zout water als ‘coating liquid’ wordt gebruikt wilde helaas niet duidelijk worden. De pekel is goedkoop maar verder waren weinig voordelen te vinden. Onder het steriliseren lekken veel voedingsstoffen naar het water en die gaan verloren als je de soep niet óók opeet. Zelfs trekt meer vitamine D naar de pekel dan je van de vetoplosbare stof verwachten zou. Gebruik van water in plaats van olie zal met calorieënangst en gezondheidshoop van de moderne consument te maken hebben.

De aanhangproef: welke olie blijft langer hangen? Foto Karel Knip

De keuze van zonnebloemolie voor olijfolie zal ook wel op een kostenoverweging berusten. De twee oliën verschillen nogal van elkaar in de vetzuren, maar je zou niet durven zeggen welke ‘gezonder’ is. En wat doet 45 minuten verhitten bij 115 graden met ze? Olijfolie heeft een typische kleur, geur en smaak, zonnebloemolie smaakt en ruikt naar helemaal niets. Neutraal, noemt men dat liever.

Olijfolie is ook opvallend veel dikker, viskeuzer, dan zonnebloemolie. Olijfolie lekt minder makkelijk uit en blijft hardnekkiger aan de vis hangen. Wie sardines uit olijfolie eet kan dus relatief veel olie binnenkrijgen. Het leek wel eens aardig te onderzoeken hoeveel. Hing er na vijf seconden uitlekken meer olie aan een keukenlepel die in olijfolie was gestoken dan aan een lepel die uit zonnebloemolie kwam? De lepels werden afgeveegd aan wc-papier en met een veerbalans werd de gewichtstoename gemeten. Aan de olijfolielepel hing nog 1,10 gram olie, aan de ander 0,95. Een verwaarloosbaar verschil dat zelfs helemaal wegvalt als je langer laat uitlekken. Er lijkt niets op tegen sardientjes nog ouderwets in olijfolie te leggen.