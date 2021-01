Quasiwetenschappelijk werk uit het sekstheater

In 2007 werden drie boeken afgeleverd op de redactie van NRC Handelsblad. Ze wogen in totaal vier kilo en vormden samen The Atlas of Creation, een islamitisch, quasiwetenschappelijk geschrift dat de evolutietheorie van Charles Darwin afdoet als een dwaalleer die in strijd is met de Koran. Het boek plofte niet alleen bij NRC op de mat, maar ook bij tienduizenden scholen in Frankrijk, Duitsland, België en Nederland, die helemaal niet zaten te wachten op 780 glanzende pagina’s propaganda.

De auteur is Harun Yahya, alias Adnan Oktar, de leidsman van een kleine, Turkse sekte, die via boeken, websites en zijn eigen televisiezender een soort islamitisch creationisme en allerhande complottheorieën verspreidde. Tijdens zijn talkshows werd Oktar omringd door een coterie van jonge, schaars geklede, chirurgisch verbouwde vrouwen die hij zijn ‘kittens’ noemde. Zij waren „magnifieke manifestaties van God” die hun lichaam niet moesten verbergen.

Oktar is deze week in Turkije veroordeeld tot 1.100 jaar cel wegens het oprichten en leiden van een criminele organisatie, politieke en militaire spionage, seksueel misbruik van minderjarige vrouwen, en steun aan de predikant Fethullah Gülen, het vermeende brein achter de mislukte coup in 2016. Volgens de rechtbank was de sekte een dekmantel voor een criminele bende die vrouwen dwong tot seks met politici en beroemdheden. Videobeelden werden gebruikt voor chantage.

Dit was volgens critici ook de reden dat Oktar zo lang met rust werd gelaten door de autoriteiten, ook al moesten die weinig hebben van zijn eigenaardige interpretatie van de islam. Het absurde, seksueel getinte theater was volgens Ceylan Özgur, een van Oktars vrouwelijke slachtoffers, een tactiek om af te leiden van de duistere kant van de sekte. ,,Ze creëerden die showcase met de ‘kittens’ zodat niemand ze serieus zou nemen en ze hun misdaden konden verbergen.”

Toch is het niet de eerste keer dat Oktar wordt vervolgd. In de jaren ’80, toen de seculieren nog aan de macht waren, zat hij negentien maanden in de cel voor verspreiding van religieuze propaganda. En eind jaren negentig werden Oktar en honderden volgelingen aangeklaagd voor seksuele chantage. Hij zat negen maanden in de gevangenis, totdat alle getuigen hun aanklacht introkken. De zaak werd in 2008 heropend en Oktar werd veroordeeld, maar hij werd in hoger beroep vrijgesproken.

Volgens critici ontsprong Oktar lang de dans omdat hij invloedrijke ‘vrienden’ had. Maar de afgelopen jaren dienden steeds meer ouders van slachtoffers aanklachten in. Begin 2018 werd Oktar samen met 234 volgelingen opgepakt. Bij huiszoekingen in vijf provincies werden wapens, kogelwerende vesten en pantservoertuigen in beslag genomen. Ten langen leste besloot de Turkse mediawaakhond de licentie van Oktar’s zender in te trekken omdat die vrouwenrechten zou schenden.