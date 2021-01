Progressieve Volkspartij: niet nodig, niet wenselijk

In tijden van politieke en maatschappelijke crisis zijn partijen van links zelden populair en nog minder als zij deel uitmaken van de politieke oppositie. Kiezers die bang of ongerust zijn of die zien dat het slecht gaat met de samenleving kiezen dan liever voor ‘sterk gezag’ en voor behoud van wat ze hebben. Rechtse partijen voorzien daar beter in dan partijen die vooruitgang of hervorming nastreven. Het is althans een vast patroon in het stemgedrag. Het gaat in de peilingen dan ook niet goed met progressieve partijen: niet alleen D66 kachelt achteruit, maar ook GroenLinks en de SP en zelfs de PvdA die juist een tijdlang opkrabbelde maar recent last heeft gekregen van het ‘gedoe’ rond het lijsttrekkerschap van Lodewijk Asscher.

Joop van den Berg is emeritus hoogleraar in Leiden en Maastricht en oud-lid van de Eerste Kamer voor de PvdA.

Hubert Smeets, die dezer dagen zijn biografie van Hans van Mierlo publiceert, herinnerde ons in een boeiende beschouwing in NRC op 9 januari, aan het initiatief van Van Mierlo, oprichter en leidsman van D66, tot opzet van een Progressieve Volkspartij, zo’n vijftig jaar geleden. Daaraan moesten PvdA, D66 en PPR (intussen deel van GroenLinks) deelnemen. Dat waren niet alle partijen van links: de PSP wilde niet en de CPN mocht van niemand. Beide partijen zijn inmiddels eveneens opgegaan in GroenLinks. Verder dan een regeerakkoord in 1972, dat ten grondslag heeft gelegen aan het kabinet-Den Uyl (1973 – 1977) is het niet gekomen.

Smeets roept PvdA, D66 en GroenLinks op nu opnieuw een serieuze poging te wagen. Hij heeft daarvoor twee hoofdargumenten. Hij neemt waar dat over een breed internationaal veld „de pluriforme democratie” wordt bedreigd. Voorts ziet hij, dankzij de ontwikkeling van de technologie, een nieuwe „sociale quaestie” ontstaan waarin van velen de arbeid en bestaanszekerheid op het spel staat.

Kiezer zoekt niche

Eén voordeel heeft Smeets alvast: wat in de politicologie de ‘Wet van Koole’ heet, vormt nu geen beletsel. Koole zegt namelijk dat partijen niet systematisch zullen samenwerken, laat staan fuseren, als zij niet allemaal structureel bezig zijn achteruit te gaan in de kiezersgunst. Helaas lijkt mij dat ook zo ongeveer het enige ondersteunende argument.

Hoewel Smeets erkent dat voor de verdediging van de democratie alle democratische partijen nodig zijn, ziet hij dat toch als een van de belangrijkste opdrachten van samenwerkende progressieve partijen. Mij lijkt dit als specifieke taak van ‘links’ niet voor de hand liggen. Als het ter verdediging van de democratische rechtsstaat vooral van hervormingsgezinden moet komen, zullen populisten juist worden gestimuleerd om te beweren dat de democratische rechtsstaat een ‘eliteproject’ is dat wantrouwen verdient. Democratie moet in consensus worden bewaard en verdedigd, mag geen object van partijpolitiek onderscheid zijn.

Tweede reden om niet naar fusie van partijen te streven is precies de fragmentatie die wij in parlement en bevolking kunnen waarnemen. Stemmen vindt niet langer plaats om sociologische redenen – het behoren tot een klasse of levensbeschouwing – maar uit voorkeur voor specifieke politieke thema’s en ambities: klimaatverbetering, sociale vooruitgang, ruimte voor een meerkleurige samenleving of juist diverse vormen van het tegendeel; dit ook nog eens in diverse combinaties. Kiezers willen zo specifiek mogelijk bediend worden. Als drie of meer partijen fuseren in een Progressieve Volkspartij, zullen binnen korte tijd nieuwe partijen ontstaan met een eigen, verwante maar ook verschillende opvatting; hetzelfde verschijnsel als wij nu zien aan de radicale rechterkant van het spectrum. Dan is er dus geen enkele reële winst behaald. Misschien dat de golven in de toekomst weer een andere kant uitslaan. Voor de overzienbare termijn zal de neiging in een maatschappij van individualisering eigen niches te zoeken overheersen.

Gemeenschappelijk minimumprogramma

Wat er overblijft is zoeken naar zo nauw mogelijke samenwerking zonder het eigen karakter als partij prijs te geven. In een recent verschenen boek, Kortheidshalve geheten, heb ik de kracht van de klassieke sociaal-democratie, die tevens de kern van progressieve samenwerking zou moeten zijn, aldus geformuleerd: „[1] het vermogen in nieuwe omstandigheden nieuwe ideeën voor organisatie van solidariteit te vinden; [2] de steun en tegelijk macht te organiseren doordat werknemers in particuliere en collectieve sector zich bij haar thuis (weten); [3] sterke politieke ervaring en bestuurlijke competentie rekruteren”. Daarvoor is nu brede samenwerking van partijen van links nodig maar het is tegelijkertijd voldoende.

Ook daaraan gemeten is wat nu gebeurt redelijk mager, dat ben ik met Smeets eens. Het blijft beperkt tot de belofte van PvdA en GroenLinks aan elkaar alleen samen te regeren of samen oppositie te voeren. Je zou daarnaast hopen op een gemeenschappelijk minimumprogramma van PvdA, GroenLinks en SP. Dat kan overigens nog steeds, al is er wel haast bij. De coronacrisis heeft GroenLinks, SP en PvdA dichter bij elkaar gebracht. Met het vertrek van Lodewijk Asscher is de voor GroenLinks en vooral SP mogelijk hinderlijke associatie met het verleden van het kabinet-Rutte II verdwenen. Dat zou aan zijn tragisch maar onontkoombaar afscheid extra betekenis geven.